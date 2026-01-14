Autoridades de Monclova mitigan el frío en hospitales

Debido a las bajas temperaturas registradas en los últimos días, personal de la Policía Municipal de Monclova llevó a cabo acciones de proximidad en los hospitales de la ciudad.

Se realizaron visitas a diversos nosocomios, donde a familiares y personas que acudían a consulta, o que se encontraban en espera o de visita con algún paciente, se les brindó apoyo durante su estancia.

Se obsequiaron café, chocolate caliente y piezas de pan a las personas, con el objetivo de ayudarles a hacer frente al frío invernal que ha afectado a la región en los últimos días.

Estas acciones tuvieron como finalidad mitigar las inclemencias climáticas y, al mismo tiempo, fortalecer los lazos de confianza y cercanía entre las autoridades y la población, promoviendo una relación más sólida entre la comunidad y la autoridad.