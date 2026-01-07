Detienen a dos por intento de robo de motocicleta en el centro de Saltillo (video)

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de dos hombres que fueron sorprendidos mientras intentaban llevarse una motocicleta estacionada en la Zona Centro de la ciudad. El intento de robo fue detectado gracias al monitoreo de las cámaras urbanas del Centro de Control y Comando (C2), que captaron a los sujetos mientras manipulaban la motocicleta. Inmediatamente, los operadores del C2 solicitaron apoyo a los elementos de la Policía Municipal encargados del sector. TE PUEDE INTERESAR: Muere homicida en el Hospital General de Saltillo

Al notar la presencia policial, los hombres intentaron escapar, pero fueron interceptados metros más adelante. Los detenidos fueron identificados como Rodrigo Manuel “N” y Brandon Alejandro “N”, quienes quedaron bajo custodia de la autoridad correspondiente para los procedimientos legales pertinentes. La Comisaría recordó que la vigilancia mediante cámaras urbanas se realiza las 24 horas del día, con el objetivo de prevenir delitos y coordinar respuestas rápidas en distintos puntos de Saltillo. La acción del C2 permitió no solo identificar a los responsables, sino también detenerlos antes de que consumaran el robo.