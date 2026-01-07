Detienen a dos por intento de robo de motocicleta en el centro de Saltillo (video)

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Detienen a dos por intento de robo de motocicleta en el centro de Saltillo (video)
    Las cámaras del C2 permitieron la rápida identificación y ubicación de los sospechosos antes de que huyeran. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

Las cámaras del C2 permitieron detectar y seguir a los presuntos ladrones, facilitando su rápida detención por la Policía Municipal

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de dos hombres que fueron sorprendidos mientras intentaban llevarse una motocicleta estacionada en la Zona Centro de la ciudad.

El intento de robo fue detectado gracias al monitoreo de las cámaras urbanas del Centro de Control y Comando (C2), que captaron a los sujetos mientras manipulaban la motocicleta. Inmediatamente, los operadores del C2 solicitaron apoyo a los elementos de la Policía Municipal encargados del sector.

Al notar la presencia policial, los hombres intentaron escapar, pero fueron interceptados metros más adelante. Los detenidos fueron identificados como Rodrigo Manuel “N” y Brandon Alejandro “N”, quienes quedaron bajo custodia de la autoridad correspondiente para los procedimientos legales pertinentes.

La Comisaría recordó que la vigilancia mediante cámaras urbanas se realiza las 24 horas del día, con el objetivo de prevenir delitos y coordinar respuestas rápidas en distintos puntos de Saltillo. La acción del C2 permitió no solo identificar a los responsables, sino también detenerlos antes de que consumaran el robo.

$!Rodrigo Manuel “N” y Brandon Alejandro “N” fueron detenidos tras ser captados intentando robar una motocicleta en el Centro de Saltillo.
Rodrigo Manuel “N” y Brandon Alejandro “N” fueron detenidos tras ser captados intentando robar una motocicleta en el Centro de Saltillo. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre antecedentes de los detenidos ni sobre la situación legal que enfrentarán, mientras que la motocicleta quedó asegurada y se determinará su devolución al propietario.

Este hecho resalta la importancia de los sistemas de monitoreo urbano en la prevención y atención inmediata de delitos, especialmente en zonas con alta afluencia como el primer cuadro de Saltillo. La Comisaría exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa a los números oficiales de seguridad para reforzar la vigilancia y la seguridad en la ciudad.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

