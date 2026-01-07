Detienen a dos por intento de robo de motocicleta en el centro de Saltillo (video)
Las cámaras del C2 permitieron detectar y seguir a los presuntos ladrones, facilitando su rápida detención por la Policía Municipal
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de dos hombres que fueron sorprendidos mientras intentaban llevarse una motocicleta estacionada en la Zona Centro de la ciudad.
El intento de robo fue detectado gracias al monitoreo de las cámaras urbanas del Centro de Control y Comando (C2), que captaron a los sujetos mientras manipulaban la motocicleta. Inmediatamente, los operadores del C2 solicitaron apoyo a los elementos de la Policía Municipal encargados del sector.
Al notar la presencia policial, los hombres intentaron escapar, pero fueron interceptados metros más adelante. Los detenidos fueron identificados como Rodrigo Manuel “N” y Brandon Alejandro “N”, quienes quedaron bajo custodia de la autoridad correspondiente para los procedimientos legales pertinentes.
La Comisaría recordó que la vigilancia mediante cámaras urbanas se realiza las 24 horas del día, con el objetivo de prevenir delitos y coordinar respuestas rápidas en distintos puntos de Saltillo. La acción del C2 permitió no solo identificar a los responsables, sino también detenerlos antes de que consumaran el robo.
Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre antecedentes de los detenidos ni sobre la situación legal que enfrentarán, mientras que la motocicleta quedó asegurada y se determinará su devolución al propietario.
Este hecho resalta la importancia de los sistemas de monitoreo urbano en la prevención y atención inmediata de delitos, especialmente en zonas con alta afluencia como el primer cuadro de Saltillo. La Comisaría exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa a los números oficiales de seguridad para reforzar la vigilancia y la seguridad en la ciudad.