Autoridades despliegan operativo de cateo en domicilio de ‘Los Cuates’ en el ejido La Unión de Torreón
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El operativo se llevó a cabo a más de 72 horas de los hechos registrados en el plantel educativo
TORREÓN, COAH.- Un amplio operativo de seguridad se desplegó la noche de este domingo en el ejido La Unión, donde autoridades realizaron un cateo en el domicilio de David “N” y Carlos “N”, identificados como presuntos responsables de la agresión ocurrida en la Escuela Secundaria número 13 de Torreón.
La movilización comenzó alrededor de las 19:30 horas, con el cierre y resguardo de la zona por parte de elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Policía Municipal, Grupo de Reacción Torreón y la Unidad Canina (K9) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
El operativo se llevó a cabo a más de 72 horas de los hechos registrados en el plantel educativo, donde perdió la vida Nedi Edith, subdirectora de la institución, además de resultar lesionadas cuatro personas. De ellas, tres permanecen bajo atención médica en hospitales de la localidad.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente los resultados de la diligencia, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer si fueron localizados indicios, objetos u otros elementos que pudieran aportar información a la investigación.