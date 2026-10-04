Autoridades despliegan operativo de cateo en domicilio de ‘Los Cuates’ en el ejido La Unión de Torreón

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    Autoridades despliegan operativo de cateo en domicilio de ‘Los Cuates’ en el ejido La Unión de Torreón
    Despliegan autoridades operativo en el ejido.

El operativo se llevó a cabo a más de 72 horas de los hechos registrados en el plantel educativo

TORREÓN, COAH.- Un amplio operativo de seguridad se desplegó la noche de este domingo en el ejido La Unión, donde autoridades realizaron un cateo en el domicilio de David “N” y Carlos “N”, identificados como presuntos responsables de la agresión ocurrida en la Escuela Secundaria número 13 de Torreón.

La movilización comenzó alrededor de las 19:30 horas, con el cierre y resguardo de la zona por parte de elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Policía Municipal, Grupo de Reacción Torreón y la Unidad Canina (K9) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

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El operativo se llevó a cabo a más de 72 horas de los hechos registrados en el plantel educativo, donde perdió la vida Nedi Edith, subdirectora de la institución, además de resultar lesionadas cuatro personas. De ellas, tres permanecen bajo atención médica en hospitales de la localidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente los resultados de la diligencia, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer si fueron localizados indicios, objetos u otros elementos que pudieran aportar información a la investigación.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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