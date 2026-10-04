Coahuila: Manolo Jiménez instruye atención a víctimas y seguimiento al proceso judicial de los hermanos David ‘N’ y Carlos ‘N’

El gobernador Manolo Jiménez Salinas instruyó mantener un seguimiento integral al caso del ataque ocurrido en la secundaria 13 de Torreón, así como el acompañamiento a las víctimas, sus familias y a la comunidad escolar, informó el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González. La atención se mantiene de manera coordinada entre el Gobierno de Coahuila, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud e Inspira, con el propósito de dar seguimiento tanto al proceso judicial como a la recuperación de estudiantes, docentes y personal afectado.

En el ámbito judicial, David “N” y Carlos “N” fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, derivados de los hechos registrados en el plantel educativo de Torreón. Durante la audiencia celebrada este domingo en Torreón, correspondiente a la causa penal 1632/2026, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante el Juez de Control, quien determinó que ambos imputados fueran vinculados a proceso. De acuerdo con la información del Poder Judicial del Estado, la acusación por homicidio calificado contempla las calificativas de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, mientras que el homicidio en grado de tentativa se atribuye bajo las mismas circunstancias, en perjuicio de otras personas, entre ellas dos menores de edad. Como medida cautelar, el juez determinó que ambos permanezcan en prisión preventiva justificada y estableció un periodo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Este plazo concluirá el 4 de abril de 2027. El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, explicó que los imputados serán procesados como adultos y que, de acreditarse su responsabilidad penal, podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión para cada uno, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que continuará con las diligencias y que, llegado el momento procesal correspondiente, solicitará las penas máximas que legalmente procedan. El Ministerio Público también dio a conocer que las instalaciones del plantel ya fueron entregadas a la comunidad educativa y que se trabaja junto con el Gobierno Municipal de Torreón en las labores de limpieza y en el reforzamiento de las condiciones de seguridad de la escuela.

En cuanto a la atención de las personas afectadas, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, reportó avances en el estado de salud de algunos de los lesionados. Una alumna de preparatoria ya fue dada de alta, mientras que el director de la institución continúa hospitalizado, aunque ya se encuentra en piso, fuera de peligro y con una recuperación gradual. Un alumno de secundaria permanece en terapia intensiva, con evolución favorable en la inflamación de la zona craneal. Asimismo, un maestro continúa en terapia intensiva y se reporta estable. La Secretaría de Educación señaló que el acompañamiento se extiende a estudiantes, docentes, trabajadores del plantel y familiares, con una atención que contempla tanto las necesidades inmediatas como la recuperación emocional de la comunidad. Las visitas domiciliarias para brindar acompañamiento continuaron durante el fin de semana y, a partir de esta semana, se implementará una ruta de atención y contención socioemocional mediante reuniones con maestros, personal educativo, estudiantes y padres de familia. También se prepararán actividades de refuerzo educativo relacionadas con la atención emocional, elaboradas con el apoyo de especialistas, con el objetivo de facilitar el regreso gradual a las actividades académicas. Pimentel González reiteró que estas acciones se realizan por instrucción del gobernador Manolo Jiménez y bajo una coordinación institucional que busca dar seguimiento al caso, atender a las víctimas y sus familias y mantener informada a la sociedad sobre aquellos avances del proceso que puedan ser dados a conocer conforme a la ley.