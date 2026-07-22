Avanza construcción de la Expo Coahuila: Manolo Jiménez; proyectan concluir primera etapa en octubre

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    Avanza construcción de la Expo Coahuila: Manolo Jiménez; proyectan concluir primera etapa en octubre
    La construcción de la Expo Coahuila es uno de los compromisos del gobernador Manolo Jiménez Salinas. CORTESÍA

La Expo Coahuila busca albergar convenciones, espectáculos, conciertos y eventos nacionales e internacionales

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los avances en la construcción de la Expo Coahuila, uno de los proyectos de infraestructura considerados insignia de la actual administración estatal, cuya inversión total supera los 200 millones de pesos.

De acuerdo con los responsables de la obra, el proyecto registra actualmente un avance del 70 por ciento y se prevé que la primera etapa quede concluida en octubre, con la finalidad de que pueda ser utilizada durante la realización del Rodeo Saltillo 2026.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/asi-es-expo-coahuila-el-nuevo-espacio-para-conciertos-y-convenciones-en-saltillo-video-GC17737634

Luego de recibir una explicación técnica y realizar un recorrido por las instalaciones, el gobernador señaló que los trabajos avanzan conforme a lo programado y destacó el potencial del recinto para fortalecer la actividad turística y económica de la entidad.

La Expo Coahuila está proyectada como un espacio para albergar grandes convenciones, espectáculos, conciertos y eventos de alcance nacional e internacional, con lo que se busca incrementar la competitividad de Saltillo y la región Sureste, además de atraer visitantes e inversiones.

El proyecto contempla diversas áreas y amenidades, entre ellas Forum, Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Explanada 38, Domo Norte, Wine Garden Food Court, Teatro del Pueblo, Pabellón Sarape y Villas del Desierto.

Jiménez Salinas recordó que la construcción de la Expo Coahuila fue uno de sus compromisos de campaña y afirmó que, una vez concluida, representará un nuevo factor para fortalecer la competitividad de Saltillo y Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cobra-forma-el-nuevo-forum-en-la-expo-coahuila-de-saltillo-antiguo-recinto-ferial-OA22223850

Asimismo, señaló que la supervisión forma parte de los recorridos que realiza por las distintas regiones del estado para verificar el avance de los proyectos de infraestructura que se encuentran en proceso.

En este sentido, destacó otras obras que se desarrollan en la región Sureste, como la carretera Saltillo-Derramadero, el puente de Misión Cerritos, la ampliación del bulevar Vito Alessio Robles, la prolongación de los bulevares Los Pastores y Las Torres, así como otros proyectos de infraestructura.

$!El complejo contará con espacios como Forum, Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Domo Norte y Teatro del Pueblo, detalló el Gobernador.
El complejo contará con espacios como Forum, Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Domo Norte y Teatro del Pueblo, detalló el Gobernador. CORTESÍA

También mencionó el Sistema Vial Abastos-Independencia y el bulevar La Joya-La Partida, en Torreón; la Ruta Fiscal, en la región Norte; la modernización del libramiento Puerta 4, en la región Centro, y programas de pavimentación, recarpeteo y agua potable en la región Carbonífera.

El mandatario estatal afirmó que estos proyectos forman parte de una estrategia de infraestructura enfocada en atender las necesidades de las distintas comunidades y mejorar las condiciones de vida, además de impulsar el desarrollo económico y la competitividad de Coahuila.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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