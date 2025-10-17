Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

    Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto. FOTO: CORTESÍA

El gobernador Manolo Jiménez presentó el proyecto durante la inauguración del festival Rodeo Saltillo

Durante el arranque de Rodeo Saltillo 2025 el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó el proyecto “Expo Coahuila”, un nuevo Centro de Convenciones que se edificará en los terrenos de la Feria de Saltillo.

En el evento presentó un video con los detalles de cada uno de los puntos que se contemplan en el proyecto que tiene como objetivo que la entidad cuente con “un espacio de primer mundo para llevar a cabo conciertos, convenciones y exposiciones nacionales e internacionales”.

La creación de este proyecto, de acuerdo con la expuesto en la presentación, busca fortalecer la infraestructura turística y económica del estado, con un espacio capaz de atraer congresos, ferias, conciertos y eventos internacionales que impulsen el crecimiento regional.

$!Expo Coahuila busca impulsar el turismo y la economía de la localidad.
Expo Coahuila busca impulsar el turismo y la economía de la localidad. FOTO: CORTESÍA

Algunos elementos, como el Distrito Vaquero, la Plaza de las Estrellas y el Pabellón Sarape integran símbolos de la identidad coahuilense.

Expo Coahuila se plantea como un espacio que busca convertirse en un punto de encuentro para artistas, productores, empresarios y familias.

Aquí te presentamos los espacios con los que contará este nuevo proyecto:

$!El Fórum será un recinto cerrado de gran capacidad, adaptable para albergar convenciones, ferias, conciertos y eventos deportivos o culturales, con un aforo que podrá ajustarse entre seis y doce mil asistentes.
El Fórum será un recinto cerrado de gran capacidad, adaptable para albergar convenciones, ferias, conciertos y eventos deportivos o culturales, con un aforo que podrá ajustarse entre seis y doce mil asistentes. FOTO: CORTESÍA

Fórum

Gran espacio techado multifuncional para convenciones, exposiciones, conciertos, eventos deportivos y culturales. Con capacidad de 6 mil a 12 mi personas en diferentes configuraciones.

$!Al ingresar, los visitantes serán recibidos por el Distrito Vaquero, donde se concentrarán restaurantes, bares, tiendas, taquillas y servicios de atención al público.
Al ingresar, los visitantes serán recibidos por el Distrito Vaquero, donde se concentrarán restaurantes, bares, tiendas, taquillas y servicios de atención al público. FOTO: CORTESÍA

Distrito Vaquero

Espacio que nos da la bienvenida, lleno de luces, música, restaurantes, bares, comercios, taquillas y servicios médicos.

$!La Plaza de las Estrellas rendirá tributo a las tradiciones del norte de México, destacando la charrería, el rodeo y la música regional.
La Plaza de las Estrellas rendirá tributo a las tradiciones del norte de México, destacando la charrería, el rodeo y la música regional. FOTO: CORTESÍA

Plaza de las Estrellas

Espacio dedicado a honrar las tradiciones norteñas, como la charrería, el rodeo, la taurina y la música. Contará con exhibiciones, placas y homenajes a lo mejor que suceda en el recinto.

$!La Explanada 38 será el punto de encuentro para los amantes de la cocina, albergando concursos de parrilleros, ferias gastronómicas, muestras artesanales, proyecciones al aire libre y actividades familiares.
La Explanada 38 será el punto de encuentro para los amantes de la cocina, albergando concursos de parrilleros, ferias gastronómicas, muestras artesanales, proyecciones al aire libre y actividades familiares. FOTO: CORTESÍA

Explanada 38

Espacio dedicado a las competencias de parrilleros y festivales gastronómicos. Con opción para exposiciones artesanales, ferias, cine al aire libe, eventos familiares y de promoción de marca.

$!En el Domo Norte, un espacio techado, se desarrollarán rodeos semiprofesionales, exposiciones ecuestres y celebraciones sociales como kermeses, posadas o eventos empresariales.
En el Domo Norte, un espacio techado, se desarrollarán rodeos semiprofesionales, exposiciones ecuestres y celebraciones sociales como kermeses, posadas o eventos empresariales. FOTO: CORTESÍA

Domo Norte

Espacio techado para que se lleven a cabo rodeos semi-profesionales y expos ecuestres, así como kermeses, posadas y fiestas infantiles y eventos corporativos y sociales.

$!El Wine Garden Food Court ofrecerá un entorno dedicado al vino y la gastronomía regional, ideal para realizar catas, maridajes y experiencias enoturísticas.
El Wine Garden Food Court ofrecerá un entorno dedicado al vino y la gastronomía regional, ideal para realizar catas, maridajes y experiencias enoturísticas. FOTO: CORTESÍA

Wine Garden Food Court

Espacio para honrar la cultura vitivinícola de la región, lugar para llevar a cabo catas y maridajes, además de experiencias enoturísticas.

$!Por su parte, el Teatro del Pueblo mantendrá su esencia como escenario de espectáculos masivos, conciertos y presentaciones culturales bajo una gran estructura cubierta.
Por su parte, el Teatro del Pueblo mantendrá su esencia como escenario de espectáculos masivos, conciertos y presentaciones culturales bajo una gran estructura cubierta. FOTO: CORTESÍA

Teatro del Pueblo

Gran velaría equipada con escenario para recibir conciertos, espectáculos masivos y presentaciones culturales.

$!El Pabellón Sarape, una macroterraza de dos niveles que servirá para exposiciones comerciales, showrooms, talleres, conferencias y espacios gastronómicos con terrazas VIP.
El Pabellón Sarape, una macroterraza de dos niveles que servirá para exposiciones comerciales, showrooms, talleres, conferencias y espacios gastronómicos con terrazas VIP. FOTO: CORTESÍA

Pabellón Sarape

Macroterraza con dos niveles 100% configurable, que puede albergar ferias comerciales y showroom, ademas de food halls, bares y terrazas vip y talleres, conferencias y eventos.

$!La Villa del Desierto se convertirá en una zona de diversión abierta, con los juegos mecánicos más atractivos del recinto y áreas destinadas al comercio y el entretenimiento familiar.
La Villa del Desierto se convertirá en una zona de diversión abierta, con los juegos mecánicos más atractivos del recinto y áreas destinadas al comercio y el entretenimiento familiar. FOTO: CORTESÍA

Villa del Desierto

Gran espacio abierto destinado a los juegos mecánicos más espectaculares del parque, así como espacios comerciales.

