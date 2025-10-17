Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)
El gobernador Manolo Jiménez presentó el proyecto durante la inauguración del festival Rodeo Saltillo
Durante el arranque de Rodeo Saltillo 2025 el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó el proyecto “Expo Coahuila”, un nuevo Centro de Convenciones que se edificará en los terrenos de la Feria de Saltillo.
En el evento presentó un video con los detalles de cada uno de los puntos que se contemplan en el proyecto que tiene como objetivo que la entidad cuente con “un espacio de primer mundo para llevar a cabo conciertos, convenciones y exposiciones nacionales e internacionales”.
La creación de este proyecto, de acuerdo con la expuesto en la presentación, busca fortalecer la infraestructura turística y económica del estado, con un espacio capaz de atraer congresos, ferias, conciertos y eventos internacionales que impulsen el crecimiento regional.
Algunos elementos, como el Distrito Vaquero, la Plaza de las Estrellas y el Pabellón Sarape integran símbolos de la identidad coahuilense.
Expo Coahuila se plantea como un espacio que busca convertirse en un punto de encuentro para artistas, productores, empresarios y familias.
Aquí te presentamos los espacios con los que contará este nuevo proyecto:
Fórum
Gran espacio techado multifuncional para convenciones, exposiciones, conciertos, eventos deportivos y culturales. Con capacidad de 6 mil a 12 mi personas en diferentes configuraciones.
Distrito Vaquero
Espacio que nos da la bienvenida, lleno de luces, música, restaurantes, bares, comercios, taquillas y servicios médicos.
Plaza de las Estrellas
Espacio dedicado a honrar las tradiciones norteñas, como la charrería, el rodeo, la taurina y la música. Contará con exhibiciones, placas y homenajes a lo mejor que suceda en el recinto.
Explanada 38
Espacio dedicado a las competencias de parrilleros y festivales gastronómicos. Con opción para exposiciones artesanales, ferias, cine al aire libe, eventos familiares y de promoción de marca.
Domo Norte
Espacio techado para que se lleven a cabo rodeos semi-profesionales y expos ecuestres, así como kermeses, posadas y fiestas infantiles y eventos corporativos y sociales.
Wine Garden Food Court
Espacio para honrar la cultura vitivinícola de la región, lugar para llevar a cabo catas y maridajes, además de experiencias enoturísticas.
Teatro del Pueblo
Gran velaría equipada con escenario para recibir conciertos, espectáculos masivos y presentaciones culturales.
Pabellón Sarape
Macroterraza con dos niveles 100% configurable, que puede albergar ferias comerciales y showroom, ademas de food halls, bares y terrazas vip y talleres, conferencias y eventos.
Villa del Desierto
Gran espacio abierto destinado a los juegos mecánicos más espectaculares del parque, así como espacios comerciales.