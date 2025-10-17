Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

Durante el arranque de Rodeo Saltillo 2025 el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó el proyecto “Expo Coahuila”, un nuevo Centro de Convenciones que se edificará en los terrenos de la Feria de Saltillo.

En el evento presentó un video con los detalles de cada uno de los puntos que se contemplan en el proyecto que tiene como objetivo que la entidad cuente con “un espacio de primer mundo para llevar a cabo conciertos, convenciones y exposiciones nacionales e internacionales”.

La creación de este proyecto, de acuerdo con la expuesto en la presentación, busca fortalecer la infraestructura turística y económica del estado, con un espacio capaz de atraer congresos, ferias, conciertos y eventos internacionales que impulsen el crecimiento regional.