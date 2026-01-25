Avanza definición de candidaturas y alianzas rumbo a las elecciones de Coahuila 2026

Aunque el registro oficial de candidaturas para la renovación del Congreso de Coahuila iniciará hasta el 15 de marzo, en los principales partidos ya comienzan a sonar posibles candidatos para las 16 curules que se elegirán por voto popular.

En el PRI, se han mencionado varios nombres por distrito. En La Laguna, la diputada federal Verónica Martínez suena para el distrito 9; el diputado local Felipe González buscaría la reelección en el 10, y Hugo Dávila, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, se perfila para el 11.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC suspende clases y ajusta horarios en Coahuila ante bajas temperaturas este lunes

En la región sureste, Jesús María Morales, actual administrador fiscal del estado y exalcalde de Ramos Arizpe, buscaría la curul del distrito 12, mientras que la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Morales, iría por la reelección en el 13. También suenan los nombres de Marimar Arroyo, Eduardo Medrano y el diputado Álvaro Moreira, que buscaría reelegirse en el 16.

Recientemente, el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles, informó que se mantienen negociaciones con el Partido de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), liderado por Lenin Pérez Rivera, lo que dejaría disponibles para el partido estatal los distritos 1 y 4.

En tanto, el Partido Acción Nacional (PAN) aún no define si competirá en coalición con el PRI. El Comité Estatal espera la autorización del Comité Nacional para formalizar cualquier acuerdo. De concretarse la alianza, se buscarían candidaturas para otros distritos faltantes, entre ellos el 8.

Por su parte, Morena ha definido a sus coordinadores de comités distritales, quienes en la práctica anticipan las candidaturas. Entre ellos destacan Alberto Hurtado en el distrito 15, Antonio Attolini Murra en el 9, Delia Hernández en el 4, Paloma de los Santos en el distrito 1 de Ciudad Acuña y Alejandra Salazar en el 16 de Saltillo.

Además se encuentran Darinka Guerra en el 7 de Francisco I. Madero y Fernando Hernández en el 11, Rocío Guadalupe de Aguinaga se perfila como candidata en el distrito 10, Mayra Rangel en el 2, Alfonso Almaraz en el 5 y Eduardo Carrizales en el distrito 14.

El dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, señaló que se han alcanzado acuerdos con el Partido del Trabajo (PT) para asignar distritos estratégicos, dejando los distritos 3, 6, 8, 12 y 13 al PT, con prioridad en la región carbonífera.

En cuanto al Partido Verde, hasta la fecha mantiene su decisión de competir de manera independiente.

Aunque los nombres y alianzas comienzan a tomar forma, aún quedan definiciones pendientes, principalmente en torno a coaliciones entre PRI, PAN y UDC, cuyo registro vence el 30 de enero, así como la confirmación oficial de candidaturas ante el Instituto Electoral de Coahuila.