Avanza el programa de mejoramiento urbano en el bulevar Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe
El Gobierno Municipal intensificó los trabajos de rehabilitación vial con acciones enfocadas en mejorar la movilidad, la seguridad y la imagen urbana
RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de optimizar la movilidad urbana, fortalecer la seguridad vial y mejorar el entorno de la ciudad, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó labores de rehabilitación y mantenimiento en el bulevar Plan de Guadalupe, así como en diversas vialidades de la zona centro.
Los trabajos forman parte de un programa permanente de mejoramiento urbano que se desarrolla en distintos sectores del municipio y que contempla acciones de pintura, mantenimiento de camellones y rehabilitación de cordón cuneta, elementos clave para el ordenamiento del tránsito y la prevención de accidentes.
El secretario de Embellecimiento Urbano, César Flores Jiménez, explicó que estas labores se llevan a cabo de manera continua en vialidades estratégicas y en zonas con alta afluencia vehicular y peatonal, priorizando aquellas áreas que requieren atención para garantizar condiciones seguras de circulación.
Detalló que, además de contribuir a una mejor imagen de la ciudad, el mantenimiento de la infraestructura vial permite delimitar carriles, cruces y espacios de tránsito, lo que favorece la convivencia entre peatones y automovilistas, reduce riesgos y mejora la experiencia de quienes transitan diariamente por estas arterias.
Las acciones ejecutadas en el bulevar Plan de Guadalupe y en el primer cuadro de la ciudad responden a una estrategia integral que busca mantener vialidades funcionales, ordenadas y seguras, al tiempo que se dignifican los espacios públicos y se fortalece el desarrollo urbano de Ramos Arizpe.
Con este tipo de intervenciones, la administración municipal refrenda su compromiso con el bienestar de la población y con la construcción de una ciudad más accesible, segura y con mejor calidad de vida para sus habitantes.