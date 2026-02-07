Avanza el programa de mejoramiento urbano en el bulevar Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 7 febrero 2026
    Avanza el programa de mejoramiento urbano en el bulevar Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe
    El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó trabajos de pintura y mantenimiento en camellones y cordón cuneta del bulevar Plan de Guadalupe. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal intensificó los trabajos de rehabilitación vial con acciones enfocadas en mejorar la movilidad, la seguridad y la imagen urbana

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de optimizar la movilidad urbana, fortalecer la seguridad vial y mejorar el entorno de la ciudad, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó labores de rehabilitación y mantenimiento en el bulevar Plan de Guadalupe, así como en diversas vialidades de la zona centro.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Inaugura Tupy Escuela de Mantenimiento de Maquinado en el Intec Don Bosco

Los trabajos forman parte de un programa permanente de mejoramiento urbano que se desarrolla en distintos sectores del municipio y que contempla acciones de pintura, mantenimiento de camellones y rehabilitación de cordón cuneta, elementos clave para el ordenamiento del tránsito y la prevención de accidentes.

El secretario de Embellecimiento Urbano, César Flores Jiménez, explicó que estas labores se llevan a cabo de manera continua en vialidades estratégicas y en zonas con alta afluencia vehicular y peatonal, priorizando aquellas áreas que requieren atención para garantizar condiciones seguras de circulación.

Las acciones de rehabilitación vial buscan mejorar la seguridad de peatones y automovilistas, además de fortalecer la imagen urbana del municipio. FOTO: CORTESÍA

Detalló que, además de contribuir a una mejor imagen de la ciudad, el mantenimiento de la infraestructura vial permite delimitar carriles, cruces y espacios de tránsito, lo que favorece la convivencia entre peatones y automovilistas, reduce riesgos y mejora la experiencia de quienes transitan diariamente por estas arterias.

Las acciones ejecutadas en el bulevar Plan de Guadalupe y en el primer cuadro de la ciudad responden a una estrategia integral que busca mantener vialidades funcionales, ordenadas y seguras, al tiempo que se dignifican los espacios públicos y se fortalece el desarrollo urbano de Ramos Arizpe.

Con este tipo de intervenciones, la administración municipal refrenda su compromiso con el bienestar de la población y con la construcción de una ciudad más accesible, segura y con mejor calidad de vida para sus habitantes.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

