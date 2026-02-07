Avanza el programa de mejoramiento urbano en el bulevar Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de optimizar la movilidad urbana, fortalecer la seguridad vial y mejorar el entorno de la ciudad, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó labores de rehabilitación y mantenimiento en el bulevar Plan de Guadalupe, así como en diversas vialidades de la zona centro.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Inaugura Tupy Escuela de Mantenimiento de Maquinado en el Intec Don Bosco

Los trabajos forman parte de un programa permanente de mejoramiento urbano que se desarrolla en distintos sectores del municipio y que contempla acciones de pintura, mantenimiento de camellones y rehabilitación de cordón cuneta, elementos clave para el ordenamiento del tránsito y la prevención de accidentes.

El secretario de Embellecimiento Urbano, César Flores Jiménez, explicó que estas labores se llevan a cabo de manera continua en vialidades estratégicas y en zonas con alta afluencia vehicular y peatonal, priorizando aquellas áreas que requieren atención para garantizar condiciones seguras de circulación.