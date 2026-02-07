Saltillo: Inaugura Tupy Escuela de Mantenimiento de Maquinado en el Intec Don Bosco

Coahuila
/ 7 febrero 2026
    Saltillo: Inaugura Tupy Escuela de Mantenimiento de Maquinado en el Intec Don Bosco
    Tupy inauguró en el Intec Don Bosco su Escuela de Mantenimiento de Maquinado, fortaleciendo la capacitación técnica en la Región Sureste. FOTOS: HOMERO SÁNCHEZ
Alonso Flores Ramírez
Alonso Flores Ramírez

La empresa busca fortalecer la formación técnica de sus colaboradores mediante certificaciones oficiales en la Región Sureste

La mañana de este sábado, Tupy inauguró en Saltillo la Escuela de Mantenimiento de Maquinado en el Instituto Salesiano Tecnológico (Intec) Don Bosco. El proyecto tiene como objetivo principal profesionalizar al personal que opera en las plantas de la compañía ubicadas en la entidad.

Con el respaldo de la Secretaría de Educación, 25 colaboradores inician su formación técnica especializada en esta primera etapa.

Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy México, explicó que esta iniciativa atiende a la necesidad de fortalecer los conocimientos técnicos en las plantas de Saltillo y Ramos Arizpe. Ambas instalaciones se dedican a la fundición de autopartes y al proceso de maquinado regional.

“La intención es que busquemos fortalecer la parte técnica de nuestros técnicos en mantenimiento. Tenemos ya cuatro años con las escuelas de mantenimiento, son escuelas bastante robustas, donde empezamos a ver desde los básicos, hidráulica, neumática y las tecnologías más nuevas”, expuso Cerda Martínez.

Emanuel Cerda Martínez destacó que el proyecto busca elevar el nivel técnico en las plantas de Saltillo y Ramos Arizpe.

En esta primera etapa del 2026 participarán 25 empleados, aunque la proyección de la empresa es alcanzar a 150 trabajadores durante el año. La formación técnica cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación y de los ingenieros de la propia compañía para garantizar la validez del aprendizaje.

“Es la primera vez en la parte de mantenimiento, pero ya tenemos con ellos diferentes escuelas, técnicos metalúrgicos, técnicos en maquinado como tal. Esto es técnico formativo avalado por la institución, avalado por la Secretaría de Educación y avalado por Tupy”, señaló el gerente.

Cerda Martínez destacó que los empleados valoran la oportunidad de capacitarse fuera del entorno de la planta. Según el directivo, salir a las instituciones educativas permite a los trabajadores actualizarse en un ambiente de camaradería y enfoque directo en el aprendizaje, lejos de la presión operativa diaria.

Por su parte, Antonio Kuskowski, director de Operaciones en México, compartió su experiencia personal al haber combinado el estudio con el trabajo. El directivo reconoció el esfuerzo de los seleccionados y resaltó la capacidad del talento humano que se encuentra en el sureste de Coahuila.

El programa contempla capacitar hasta 150 trabajadores durante el año, con certificaciones oficiales avaladas.

“Si ustedes están acá, créanme, ustedes son capaces de llevar adelante lo que ustedes están comprometiendo a hacer. Nosotros en Tupy creemos mucho en la gente, en las familias, en el desarrollo. No hay como seguir adelante sin gente capacitada y sin sentido de pertenencia”, comentó Kuskowski.

El director de Operaciones aseguró que la empresa mantendrá sus inversiones en la entidad debido a que consideran que la mano de obra local es de las mejores en el país.

Directivos de Tupy y autoridades educativas encabezaron el arranque de un programa que certificará a técnicos en mantenimiento durante 2026.

“Nosotros seguimos haciendo inversiones en México, seguimos creyendo mucho en México, principalmente en esta región de Coahuila. Tupy jamás se irá de México. Estaremos siempre acá apostando, haciendo lo que sea necesario para desarrollar y continuar las actividades”, aseguró Kuskowski.

También destacó la calidad de las instalaciones del Intec Don Bosco y agradeció el apoyo de las familias de los trabajadores. Mencionó que el respaldo de la pareja y los hijos es fundamental para que el empleado logre concluir sus estudios técnicos mientras mantiene sus responsabilidades laborales.

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

