Avanza en Ramos Arizpe modernización de red vial; modernizan Camino Real del Valle

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Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Avanza en Ramos Arizpe modernización de red vial; modernizan Camino Real del Valle
    Se han realizado trabajos de recarpeteo en distintos bulevares de la ciudad. CORTESÍA

El proyecto forma parte de una red vial que conecta colonias y vialidades principales de la ciudad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal reporta avances significativos en la obra de modernización del Camino Real del Valle, un proyecto estratégico que impactará de manera directa en la movilidad y seguridad de las familias del sector.

La modernización forma parte de una red vial impulsada por la administración municipal para mejorar la circulación y articular el flujo entre colonias y vialidades principales de la ciudad. Entre los trabajos realizados destacan el recarpeteo de bulevares como Arnoldo Saucedo Ayala y Analco, así como de la calle Nueva Vizcaya, en la colonia El Capitán, además de mejoras en nodos clave, como la intersección de Loma Alta con el Libramiento Óscar Flores Tapia.

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“Estas obras son fundamentales porque resuelven necesidades reales de la gente. Con el gran apoyo del Gobernador Manolo Jiménez estamos construyendo vialidades que mejoran la movilidad, pero también la calidad de vida de las familias de Ramos Arizpe”, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

A los trabajos de pavimentación se suma la modernización del alumbrado público con luminarias LED en vialidades como el bulevar Libertad, la colonia Revolución y avenidas principales como Los Pinos, Manuel Acuña, Escorial y Plan de Guadalupe, consolidando una red urbana más segura, eficiente y mejor conectada entre sectores.

$!El proyecto, supervisado por el Alcalde, contempla ampliación de carriles, espacios peatonales iluminados y mayor infraestructura vial para seguridad y eficiencia.
El proyecto, supervisado por el Alcalde, contempla ampliación de carriles, espacios peatonales iluminados y mayor infraestructura vial para seguridad y eficiencia. CORTESÍA

Actualmente, los trabajos en el Camino Real del Valle se encuentran en fase estructural, con la construcción del camellón central mediante armado de acero y colado de concreto, así como labores de nivelación y adecuación de la vialidad. Las cuadrillas operan de manera simultánea para acelerar el desarrollo de esta arteria.

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El proyecto contempla la ampliación de carriles, la incorporación de espacios peatonales iluminados y la instalación de infraestructura vial que permitirá una circulación más fluida y ordenada. Esto reducirá tiempos de traslado y brindará mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones, especialmente a quienes transitan diariamente entre la carretera a Los Pinos y las colonias aledañas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca consolidar un sistema vial moderno que responda a las necesidades de movilidad y seguridad de los ciudadanos, fortaleciendo el crecimiento urbano de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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