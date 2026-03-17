Avanza en Ramos Arizpe modernización de red vial; modernizan Camino Real del Valle

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal reporta avances significativos en la obra de modernización del Camino Real del Valle, un proyecto estratégico que impactará de manera directa en la movilidad y seguridad de las familias del sector. La modernización forma parte de una red vial impulsada por la administración municipal para mejorar la circulación y articular el flujo entre colonias y vialidades principales de la ciudad. Entre los trabajos realizados destacan el recarpeteo de bulevares como Arnoldo Saucedo Ayala y Analco, así como de la calle Nueva Vizcaya, en la colonia El Capitán, además de mejoras en nodos clave, como la intersección de Loma Alta con el Libramiento Óscar Flores Tapia.

“Estas obras son fundamentales porque resuelven necesidades reales de la gente. Con el gran apoyo del Gobernador Manolo Jiménez estamos construyendo vialidades que mejoran la movilidad, pero también la calidad de vida de las familias de Ramos Arizpe”, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. A los trabajos de pavimentación se suma la modernización del alumbrado público con luminarias LED en vialidades como el bulevar Libertad, la colonia Revolución y avenidas principales como Los Pinos, Manuel Acuña, Escorial y Plan de Guadalupe, consolidando una red urbana más segura, eficiente y mejor conectada entre sectores.

Actualmente, los trabajos en el Camino Real del Valle se encuentran en fase estructural, con la construcción del camellón central mediante armado de acero y colado de concreto, así como labores de nivelación y adecuación de la vialidad. Las cuadrillas operan de manera simultánea para acelerar el desarrollo de esta arteria.

El proyecto contempla la ampliación de carriles, la incorporación de espacios peatonales iluminados y la instalación de infraestructura vial que permitirá una circulación más fluida y ordenada. Esto reducirá tiempos de traslado y brindará mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones, especialmente a quienes transitan diariamente entre la carretera a Los Pinos y las colonias aledañas. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca consolidar un sistema vial moderno que responda a las necesidades de movilidad y seguridad de los ciudadanos, fortaleciendo el crecimiento urbano de Ramos Arizpe.

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