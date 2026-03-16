Ramos Arizpe fortalece su industria con nueva planta de Infinitum Electric y más de 130 empleos

RAMOS ARIZPE, COAH.– El municipio de Ramos Arizpe continúa consolidándose como uno de los principales motores industriales del norte del país con la inauguración de la nueva planta de Infinitum Electric, empresa de capital estadounidense especializada en la fabricación de motores eléctricos de alta eficiencia. La apertura de esta instalación, ubicada en el 360 Industrial Park, representa una inversión inicial de 18 millones de dólares y la generación de más de 130 empleos directos en su primera etapa, fortaleciendo la actividad económica y la cadena productiva de la región. TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Agua a tu Alcance’ en Monclova: Cómo obtener tinacos con subsidio de hasta 60%

Durante el evento inaugural, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la llegada de nuevas empresas refleja la confianza de los inversionistas en las condiciones que ofrece Coahuila para el desarrollo industrial.

El mandatario estatal subrayó que Ramos Arizpe forma parte de una región que cuenta con infraestructura industrial consolidada, estabilidad laboral, seguridad y calidad de vida, factores que han permitido posicionar al estado como un destino atractivo para el crecimiento empresarial. La planta estará dedicada a la producción de motores eléctricos de alta eficiencia destinados a diversas aplicaciones industriales. En su fase inicial, se contempla una capacidad de producción anual de 100 mil unidades, con proyecciones de expansión que permitirán incrementar significativamente el volumen de fabricación en los próximos años. Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la llegada de empresas como Infinitum Electric confirma la competitividad del municipio para atraer nuevas inversiones y generar oportunidades laborales para la población.

“El establecimiento de compañías de esta magnitud significa más empleo y desarrollo para nuestras familias. Cuando trabajamos en coordinación con el Gobierno del Estado podemos impulsar el crecimiento económico de toda la región”, expresó el edil. La instalación de esta empresa se suma al dinamismo industrial que ha experimentado Ramos Arizpe en los últimos años, particularmente durante 2025, cuando diversas compañías nacionales e internacionales anunciaron nuevas inversiones y ampliaciones dentro de los parques industriales del municipio. Este crecimiento ha fortalecido sectores estratégicos como el automotriz, manufacturero y tecnológico, consolidando a Ramos Arizpe como uno de los principales centros industriales de Coahuila y del norte de México.

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