Ramos Arizpe fortalece su industria con nueva planta de Infinitum Electric y más de 130 empleos

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Coahuila
/ 16 marzo 2026
    Ramos Arizpe fortalece su industria con nueva planta de Infinitum Electric y más de 130 empleos
    Autoridades estatales y municipales encabezaron la inauguración de la planta de Infinitum Electric en el 360 Industrial Park de Ramos Arizpe. CORTESÍA

La empresa estadounidense inauguró una nueva planta con una inversión inicial de 18 millones de dólares, consolidando al municipio como uno de los principales polos industriales de Coahuila

RAMOS ARIZPE, COAH.– El municipio de Ramos Arizpe continúa consolidándose como uno de los principales motores industriales del norte del país con la inauguración de la nueva planta de Infinitum Electric, empresa de capital estadounidense especializada en la fabricación de motores eléctricos de alta eficiencia.

La apertura de esta instalación, ubicada en el 360 Industrial Park, representa una inversión inicial de 18 millones de dólares y la generación de más de 130 empleos directos en su primera etapa, fortaleciendo la actividad económica y la cadena productiva de la región.

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Durante el evento inaugural, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la llegada de nuevas empresas refleja la confianza de los inversionistas en las condiciones que ofrece Coahuila para el desarrollo industrial.

$!Con esta nueva inversión, Ramos Arizpe continúa consolidándose como uno de los principales polos industriales de Coahuila.
Con esta nueva inversión, Ramos Arizpe continúa consolidándose como uno de los principales polos industriales de Coahuila. CORTESÍA

El mandatario estatal subrayó que Ramos Arizpe forma parte de una región que cuenta con infraestructura industrial consolidada, estabilidad laboral, seguridad y calidad de vida, factores que han permitido posicionar al estado como un destino atractivo para el crecimiento empresarial.

La planta estará dedicada a la producción de motores eléctricos de alta eficiencia destinados a diversas aplicaciones industriales. En su fase inicial, se contempla una capacidad de producción anual de 100 mil unidades, con proyecciones de expansión que permitirán incrementar significativamente el volumen de fabricación en los próximos años.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la llegada de empresas como Infinitum Electric confirma la competitividad del municipio para atraer nuevas inversiones y generar oportunidades laborales para la población.

$!La nueva planta producirá motores eléctricos de alta eficiencia y generará más de 130 empleos directos en su primera etapa.
La nueva planta producirá motores eléctricos de alta eficiencia y generará más de 130 empleos directos en su primera etapa. CORTESÍA

“El establecimiento de compañías de esta magnitud significa más empleo y desarrollo para nuestras familias. Cuando trabajamos en coordinación con el Gobierno del Estado podemos impulsar el crecimiento económico de toda la región”, expresó el edil.

La instalación de esta empresa se suma al dinamismo industrial que ha experimentado Ramos Arizpe en los últimos años, particularmente durante 2025, cuando diversas compañías nacionales e internacionales anunciaron nuevas inversiones y ampliaciones dentro de los parques industriales del municipio.

Este crecimiento ha fortalecido sectores estratégicos como el automotriz, manufacturero y tecnológico, consolidando a Ramos Arizpe como uno de los principales centros industriales de Coahuila y del norte de México.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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