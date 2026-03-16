Renuevan plaza Villamagna con áreas de convivencia en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 16 marzo 2026
    Renuevan plaza Villamagna con áreas de convivencia en Ramos Arizpe
    Con la rehabilitación de la plaza se busca fortalecer la convivencia comunitaria. CORTESÍA

La rehabilitación incluye juegos infantiles, piso amortiguante, mobiliario urbano e iluminación para uso de las familias del sector

RAMOS ARIZPE, COAH.— La plaza Villamagna en Ramos Arizpe, se encuentra en proceso de rehabilitación como parte del programa municipal “Obra Tras Obra”, enfocado en la mejora de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde, Tomás Gutiérrez Merino, informó que estos trabajos buscan ofrecer entornos más funcionales y seguros para las familias, además de fortalecer la convivencia comunitaria.

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“Seguimos recuperando espacios públicos para que las familias tengan lugares dignos, seguros y funcionales donde convivir”, señaló.

Entre las acciones contempladas se encuentra la instalación de juegos infantiles, la colocación de piso amortiguante tipo pasto sintético y la incorporación de mobiliario urbano, como bancas y áreas de descanso.

Además, se contará con un espacio techado para convivencia, así como trabajos de rehabilitación en andadores peatonales y mejoras generales en el entorno del parque.

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El proyecto también incluye la renovación del sistema de iluminación, con el objetivo de ampliar el uso del espacio durante el día y reforzar las condiciones de seguridad.

De acuerdo con lo informado, estas adecuaciones permitirán que niñas y niños cuenten con nuevas áreas de recreación, mientras que las familias dispondrán de un punto de encuentro para actividades al aire libre.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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