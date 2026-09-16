Avanza integración del Paquete Económico 2027 en Coahuila; descartan nuevos impuestos

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Pérez, informó que se ha coordinado el trabajo con diversas instancias para conformar la propuesta financiera. “Es tanto dependencias del Estado como poderes, órganos autónomos para poder formar lo que es el paquete económico que se presentará en el mes de noviembre”, señaló la diputada respecto al avance del proyecto presupuestal.

El Congreso del Estado de Coahuila alista la recepción e integración del Paquete Económico para el ejercicio fiscal del próximo año, el cual deberá ser entregado formalmente a más tardar el último día de noviembre. Durante este proceso de revisión presupuestal, el Poder Legislativo mantendrá una postura firme para no autorizar incrementos desmedidos ni nuevas cargas fiscales que afecten la economía de la ciudadanía en la entidad.

TOPE INFLACIONARIO Y RESPALDO A MUNICIPIOS

En ese sentido, Morales Pérez puntualizó que los criterios de revisión serán estrictos para cuidar la economía familiar. “La revisión no permitirá que haya nuevos impuestos, afectación a la población, no se crean nuevos impuestos y nos vamos con el tema de la inflación, que fue de un 4%”, sostuvo, detallando además que la Comisión de Hacienda, presidida por la diputada Beatriz Fraustro, capacitó a municipios pequeños con el apoyo de la Secretaría de Finanzas y la Auditoría Superior.

Añadió que los organismos autónomos debieron autorizar y remitir sus proyectos a la Secretaría de Finanzas con fecha límite del 15 del presente mes. “Finanzas lo que hace es que va aglutinando todos los proyectos. Revisa los incrementos que no hayan pasado de lo que el Congreso había aprobado, que es del 4%... pero eso ya lo conoceremos para finales de noviembre, 30 de noviembre”, puntualizó la legisladora.

CELEBRAN CANCELACIÓN DE PASE TURÍSTICO EN NL

En otro tema, la diputada se pronunció sobre la reciente cancelación del pase turístico que pretendía implementar el estado de Nuevo León, medida que afectaba el libre tránsito de los coahuilenses hacia esa entidad vecina. Morales Pérez calificó como acertada la rectificación por parte de las autoridades regiomontanas tras los reclamos emitidos por la vía diplomática e institucional.

“Era evidente la inconstitucionalidad que este presentaba y, bueno, pues celebro que haya tenido esta cordura el gobernador”, manifestó la presidenta de la Junta de Gobierno.

Reconoció además que desde Coahuila se hicieron exhortos y pronunciamientos, destacando la intervención del Ejecutivo estatal para frenar “una afectación contundente que podían recibir muchísimas personas que transitan por temas tanto laborales como académicos en la ciudad de Monterrey”.

IMPULSO A LA REGULACIÓN DE LA IA

Por último, la legisladora resaltó los recientes avances del Congreso local en materia sancionatoria contra la delincuencia digital. Destacó la aprobación de iniciativas dirigidas a castigar la extorsión mediante el uso indebido de voz y fotografías, al tiempo que anunció nuevos proyectos enfocados en la vanguardia tecnológica.

“Hay proyectos que estamos haciendo también con sociedad civil para ver el tema de la regulación de este tema de inteligencia artificial, sobre todo con tema de ética, porque al final de cuentas a nivel nacional no está regulado”, explicó.

Concluyó señalando que colaborarán con jóvenes de la Coparmex para posicionar a Coahuila como pionero en el uso responsable de la tecnología.