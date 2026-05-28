Avanza rehabilitación del Camino Real del Valle, en Ramos Arizpe; abrirían circulación este fin de semana

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    Avanza rehabilitación del Camino Real del Valle, en Ramos Arizpe; abrirían circulación este fin de semana
    El alcalde Tomás Gutiérrez supervisó el avance de la segunda etapa de rehabilitación del Camino Real del Valle. CORTESÍA

Las labores de pavimentación beneficiarán la conectividad de múltiples colonias del poniente de la ciudad

RAMOS ARIZPE, COAH.-El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los trabajos correspondientes a la segunda etapa de rehabilitación del Camino Real del Valle, en Ramos Arizpe, donde actualmente se realiza la colocación de carpeta asfáltica como parte de la fase final del proyecto.

Durante el recorrido por la obra, autoridades municipales informaron que las lluvias registradas en días recientes provocaron una pausa temporal en las labores; sin embargo, las condiciones climáticas permitieron reactivar los trabajos y acelerar el avance de la vialidad.

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El edil señaló que la aplicación de asfalto registra un progreso importante y adelantó que la circulación podría habilitarse durante el próximo fin de semana, mientras continúan acciones complementarias de señalización y acabados.

$!La obra contempla colocación de carpeta asfáltica, señalización y detalles finales antes de abrir la circulación.
La obra contempla colocación de carpeta asfáltica, señalización y detalles finales antes de abrir la circulación. CORTESÍA

“Estamos ya echando la carpeta asfáltica en la segunda etapa; hoy nos dio oportunidad porque habíamos tenido lluvias. Ya estamos terminando y este fin de semana podría abrirse a la circulación para posteriormente iniciar con trabajos de pintura y detalles”, expresó.

$!La vialidad beneficiará la movilidad de habitantes de diversos sectores del poniente de Ramos Arizpe.
La vialidad beneficiará la movilidad de habitantes de diversos sectores del poniente de Ramos Arizpe. CORTESÍA

La rehabilitación de esta vía busca mejorar la movilidad y reducir tiempos de traslado para habitantes de sectores como Real del Valle, Valle Poniente, Parajes del Valle, Parajes de Los Pinos, Urbivilla, Analco y Mirador, entre otras colonias del municipio.

Una vez concluida la colocación de la carpeta asfáltica, las cuadrillas continuarán con labores de pintura, señalización y detalles operativos para dejar lista la vialidad antes de su apertura definitiva.

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