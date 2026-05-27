Coahuila: Alerta Policía Cibernética por nuevo esquema de extorsión conocido ‘SIM Swapping’

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila emitió una alerta a la ciudadanía ante una creciente ola de extorsiones y robo de identidad mediante una técnica conocida como “SIM Swapping” (intercambio de SIM). A través de este fraude, los delincuentes logran tomar el control total del número de teléfono celular de la víctima, dejándola incomunicada y expuesta al robo de su dinero e información personal.

De acuerdo con los reportes más recientes, los estafadores han sofisticado la forma en que engañan a los usuarios. El ataque suele comenzar con una llamada telefónica: >La llamada gancho: Los delincuentes se comunican haciéndose pasar por ejecutivos de tu compañía telefónica. Te ofrecen atractivos premios, promociones exclusivas o mejoras en tu plan de servicio.

>Robo de datos: Durante la llamada, solicitan al usuario que confirme sus datos personales como titular de la línea. >El código trampa: Para “validar” la supuesta promoción, le informan a la víctima que le enviarán un código por mensaje de texto (SMS) y le piden que se los dicte. En realidad, este código es el NIP de cambio de portabilidad.

>Pérdida de la línea: Al entregar este código, el titular pierde inmediatamente el acceso a su red. Además de las llamadas telefónicas, las autoridades advierten que los delincuentes también pueden acudir directamente a las sucursales de la compañía telefónica haciéndose pasar por el titular de la línea, argumentando que perdieron su chip y solicitando uno nuevo.

¿QUÉ LOGRAN LOS CRIMINALES? Una vez que el fraude se concreta, la línea original se desactiva en el celular de la víctima. A partir de ese momento, los estafadores reciben todas las llamadas y mensajes de texto, incluyendo los códigos de verificación de dos pasos. Con el control de tu número, los delincuentes pueden realizar graves daños: >Vaciado de cuentas: Entran a tu banca móvil y realizan compras o transferencias no reconocidas.

>Robo de identidad: Acceden a tu correo electrónico personal o de trabajo. >Secuestro de redes sociales: Toman el control de tus perfiles (WhatsApp, Facebook, Instagram) para cometer fraudes adicionales contra tus contactos. SEÑALES A PRESTAR ATENCIÓN La Policía Cibernética insta a los usuarios a mantenerse alerta ante cualquiera de los siguientes indicios: >Tu celular se queda sin señal de forma repentina y aparece el mensaje de “Sin servicio” en la pantalla. >Recibes avisos o notificaciones sobre un cambio de chip o portabilidad que tú no solicitaste. >Dejas de poder entrar a tus cuentas personales o comienzas a recibir códigos de verificación por SMS que no pediste.

¿QUÉ HACER SI ERES VÍCTIMA? Si sospechas que has caído en este esquema de extorsión o de repente te quedas sin servicio de red de forma prolongada y sospechosa, las autoridades recomiendan actuar rápido: >Llama de inmediato a tu compañía telefónica (desde otro dispositivo) para reportar el robo de la línea y evitar que hagan uso de ella. >Bloquea tu banca móvil y tus tarjetas comunicándote rápidamente con tu banco.

>Cambia tus contraseñas desde una red segura, especialmente las de tu correo electrónico y redes sociales. >Reporta cualquier movimiento no reconocido a las instituciones financieras y presenta la denuncia correspondiente ante las autoridades de seguridad cibernética. Proteger nuestros datos personales y nunca compartir códigos recibidos por SMS son las principales defensas para evitar ser la próxima víctima de esta extorsión.

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