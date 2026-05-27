Coahuila: Alerta Policía Cibernética por nuevo esquema de extorsión conocido ‘SIM Swapping’
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Autoridades advierten de esta modalidad en la que la víctima pierde su línea telefónica y criminales logran acceder a su teléfono para robar información y fondos
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila emitió una alerta a la ciudadanía ante una creciente ola de extorsiones y robo de identidad mediante una técnica conocida como “SIM Swapping” (intercambio de SIM).
A través de este fraude, los delincuentes logran tomar el control total del número de teléfono celular de la víctima, dejándola incomunicada y expuesta al robo de su dinero e información personal.
De acuerdo con los reportes más recientes, los estafadores han sofisticado la forma en que engañan a los usuarios. El ataque suele comenzar con una llamada telefónica:
>La llamada gancho: Los delincuentes se comunican haciéndose pasar por ejecutivos de tu compañía telefónica. Te ofrecen atractivos premios, promociones exclusivas o mejoras en tu plan de servicio.
>Robo de datos: Durante la llamada, solicitan al usuario que confirme sus datos personales como titular de la línea.
>El código trampa: Para “validar” la supuesta promoción, le informan a la víctima que le enviarán un código por mensaje de texto (SMS) y le piden que se los dicte. En realidad, este código es el NIP de cambio de portabilidad.
>Pérdida de la línea: Al entregar este código, el titular pierde inmediatamente el acceso a su red.
Además de las llamadas telefónicas, las autoridades advierten que los delincuentes también pueden acudir directamente a las sucursales de la compañía telefónica haciéndose pasar por el titular de la línea, argumentando que perdieron su chip y solicitando uno nuevo.
¿QUÉ LOGRAN LOS CRIMINALES?
Una vez que el fraude se concreta, la línea original se desactiva en el celular de la víctima. A partir de ese momento, los estafadores reciben todas las llamadas y mensajes de texto, incluyendo los códigos de verificación de dos pasos.
Con el control de tu número, los delincuentes pueden realizar graves daños:
>Vaciado de cuentas: Entran a tu banca móvil y realizan compras o transferencias no reconocidas.
>Robo de identidad: Acceden a tu correo electrónico personal o de trabajo.
>Secuestro de redes sociales: Toman el control de tus perfiles (WhatsApp, Facebook, Instagram) para cometer fraudes adicionales contra tus contactos.
SEÑALES A PRESTAR ATENCIÓN
La Policía Cibernética insta a los usuarios a mantenerse alerta ante cualquiera de los siguientes indicios:
>Tu celular se queda sin señal de forma repentina y aparece el mensaje de “Sin servicio” en la pantalla.
>Recibes avisos o notificaciones sobre un cambio de chip o portabilidad que tú no solicitaste.
>Dejas de poder entrar a tus cuentas personales o comienzas a recibir códigos de verificación por SMS que no pediste.
¿QUÉ HACER SI ERES VÍCTIMA?
Si sospechas que has caído en este esquema de extorsión o de repente te quedas sin servicio de red de forma prolongada y sospechosa, las autoridades recomiendan actuar rápido:
>Llama de inmediato a tu compañía telefónica (desde otro dispositivo) para reportar el robo de la línea y evitar que hagan uso de ella.
>Bloquea tu banca móvil y tus tarjetas comunicándote rápidamente con tu banco.
>Cambia tus contraseñas desde una red segura, especialmente las de tu correo electrónico y redes sociales.
>Reporta cualquier movimiento no reconocido a las instituciones financieras y presenta la denuncia correspondiente ante las autoridades de seguridad cibernética.
Proteger nuestros datos personales y nunca compartir códigos recibidos por SMS son las principales defensas para evitar ser la próxima víctima de esta extorsión.