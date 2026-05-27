Coahuila: Alerta Policía Cibernética por nuevo esquema de extorsión conocido ‘SIM Swapping’

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    Coahuila: Alerta Policía Cibernética por nuevo esquema de extorsión conocido ‘SIM Swapping’
    Las autoridades coahuilenses advirtieron sobre este esquema que se está reportando en la localidad. Especial

Autoridades advierten de esta modalidad en la que la víctima pierde su línea telefónica y criminales logran acceder a su teléfono para robar información y fondos

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila emitió una alerta a la ciudadanía ante una creciente ola de extorsiones y robo de identidad mediante una técnica conocida como “SIM Swapping” (intercambio de SIM).

A través de este fraude, los delincuentes logran tomar el control total del número de teléfono celular de la víctima, dejándola incomunicada y expuesta al robo de su dinero e información personal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/suman-hasta-cinco-casos-de-nueva-modalidad-de-extorsion-en-saltillo-MJ19984392

De acuerdo con los reportes más recientes, los estafadores han sofisticado la forma en que engañan a los usuarios. El ataque suele comenzar con una llamada telefónica:

>La llamada gancho: Los delincuentes se comunican haciéndose pasar por ejecutivos de tu compañía telefónica. Te ofrecen atractivos premios, promociones exclusivas o mejoras en tu plan de servicio.

>Robo de datos: Durante la llamada, solicitan al usuario que confirme sus datos personales como titular de la línea.

>El código trampa: Para “validar” la supuesta promoción, le informan a la víctima que le enviarán un código por mensaje de texto (SMS) y le piden que se los dicte. En realidad, este código es el NIP de cambio de portabilidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobiernos-estatales-encabezan-quejas-por-extorsion-coparmex-AG20626574

>Pérdida de la línea: Al entregar este código, el titular pierde inmediatamente el acceso a su red.

Además de las llamadas telefónicas, las autoridades advierten que los delincuentes también pueden acudir directamente a las sucursales de la compañía telefónica haciéndose pasar por el titular de la línea, argumentando que perdieron su chip y solicitando uno nuevo.

¿QUÉ LOGRAN LOS CRIMINALES?

Una vez que el fraude se concreta, la línea original se desactiva en el celular de la víctima. A partir de ese momento, los estafadores reciben todas las llamadas y mensajes de texto, incluyendo los códigos de verificación de dos pasos.

Con el control de tu número, los delincuentes pueden realizar graves daños:

>Vaciado de cuentas: Entran a tu banca móvil y realizan compras o transferencias no reconocidas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exabogado-de-astrid-n-acusada-por-caso-tia-paty-presenta-iniciativa-contra-acecho-digital-DJ19986757

>Robo de identidad: Acceden a tu correo electrónico personal o de trabajo.

>Secuestro de redes sociales: Toman el control de tus perfiles (WhatsApp, Facebook, Instagram) para cometer fraudes adicionales contra tus contactos.

SEÑALES A PRESTAR ATENCIÓN

La Policía Cibernética insta a los usuarios a mantenerse alerta ante cualquiera de los siguientes indicios:

>Tu celular se queda sin señal de forma repentina y aparece el mensaje de “Sin servicio” en la pantalla.

>Recibes avisos o notificaciones sobre un cambio de chip o portabilidad que tú no solicitaste.

>Dejas de poder entrar a tus cuentas personales o comienzas a recibir códigos de verificación por SMS que no pediste.

¿QUÉ HACER SI ERES VÍCTIMA?

Si sospechas que has caído en este esquema de extorsión o de repente te quedas sin servicio de red de forma prolongada y sospechosa, las autoridades recomiendan actuar rápido:

>Llama de inmediato a tu compañía telefónica (desde otro dispositivo) para reportar el robo de la línea y evitar que hagan uso de ella.

>Bloquea tu banca móvil y tus tarjetas comunicándote rápidamente con tu banco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suma-fiscalia-de-nl-11-denuncias-por-caso-tia-paty-ME20243971

>Cambia tus contraseñas desde una red segura, especialmente las de tu correo electrónico y redes sociales.

>Reporta cualquier movimiento no reconocido a las instituciones financieras y presenta la denuncia correspondiente ante las autoridades de seguridad cibernética.

Proteger nuestros datos personales y nunca compartir códigos recibidos por SMS son las principales defensas para evitar ser la próxima víctima de esta extorsión.

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