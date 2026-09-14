Avanzan obras de rehabilitación en el parque de La Aurora; analizan crear patronato para su conservación

Susana Estens de la Garza, titular de la dependencia, destacó que las acciones implementadas hasta el momento han transformado la imagen de este importante punto de encuentro comunitario.

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila reportó avances significativos en los trabajos de rehabilitación del parque de La Aurora, ubicado en el municipio de Saltillo, en respuesta a las instrucciones vertidas por el Gobierno estatal.

“Por lo pronto se le ha aplicado un mantenimiento general y pintura, y cualquier cosa que una estructura ya empieza a cambiar”, detalló la funcionaria estatal respecto al mantenimiento del sitio.

Asimismo, la secretaria señaló que la ciudadanía ha mostrado un alto nivel de interés y participación en el seguimiento de las labores de mejora del inmueble.

“La gente que se pasea por ese parque también ha mostrado, pues, mucho interés en que estas acciones se sigan, se siga revisando”, expresó la secretaria de Medio Ambiente.

Ante la respuesta ciudadana, Estens de la Garza adelantó la posibilidad de crear un organismo civil que colabore directamente en el resguardo y gestión continua del lugar.

“Probablemente lo que siga es la conformación de un patronato que también les pueda apoyar porque la verdad es que el Gobierno solito no puede”, enfatizó la funcionaria.

Finalmente, la titular subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar el cuidado y preservación a largo plazo de los espacios de uso común.

“Siempre los patronatos apoyan y le dan fortaleza a estos espacios que finalmente son espacios públicos que se deben de fortalecer de esta manera”, concluyó Susana Estens.