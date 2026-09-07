$!Revelan cómo lucirán las estaciones del tren de pasajeros que atravesará Saltillo

El nuevo tren de pasajeros que conectará a la Ciudad de México con el noreste del país comienza a tomar forma no solo en los trabajos preliminares que ya se realizan en Coahuila, sino también en los diseños de las estaciones que recibirán a los pasajeros a lo largo del recorrido. El portal especializado SNT Movilidad Urbana, dedicado al seguimiento, análisis y documentación de proyectos de infraestructura y transporte masivo en México, difundió nueva información sobre el proyecto ferroviario y compartió renders de las estaciones contempladas para el recorrido, imágenes que permiten conocer de manera preliminar cómo podrían lucir estos espacios.

De acuerdo con la información difundida por SNT Movilidad Urbana, el tren llamado del Norte, tendrá en su totalidad una longitud de 396 kilómetros y contará con 13 estaciones, partirá desde la Ciudad de México y atravesará entidades y ciudades como Querétaro, San Miguel de Allende, San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey, antes de llegar a Nuevo Laredo. El proyecto contempla transportar alrededor de 20 mil pasajeros diarios, mediante trenes fabricados en Francia por Alstom, con un modelo similar al utilizado en el Tren Maya. Según los datos compartidos por el portal especializado, las primeras unidades llegarían al país durante el próximo año.

ASI SERÁN LAS ESTACIONES EN COAHUILA Uno de los aspectos que más interés ha generado son los renders de las estaciones, los cuales, según SNT Movilidad Urbana, fueron obtenidos de la plataforma de licitaciones de Proyectos México del Gobierno de la República.

Las imágenes muestran que las estaciones contempladas para Derramadero y Saltillo compartirían elementos de diseño, entre ellos carriles destinados a la circulación vehicular y al transporte público, además de áreas ajardinadas y jardineras que formarían parte del entorno de las terminales. En el caso de Ramos Arizpe, el diseño mostrado presenta características similares, aunque con una configuración más compacta. También contempla áreas verdes y jardineras, además de espacios complementarios como canchas deportivas y un estacionamiento ubicado al sur del complejo. El proyecto incluso considera infraestructura para quienes lleguen en bicicleta, pues el diseño contempla un estacionamiento para bicicletas. En territorio coahuilense se tienen contempladas tres estaciones de enlace regional: Ramos Arizpe, Saltillo-Alameda y Derramadero, cada una ubicada estratégicamente para atender distintos sectores de la zona sureste del estado.

La estación de Derramadero estaría localizada entre los parques industriales Santa Fe y Santa Mónica, en el entronque de las carreteras a General Cepeda y Morelos, una zona de alta actividad industrial que también forma parte de los trabajos preliminares que ya se desarrollan para el proyecto. En Saltillo, la terminal se ubicaría en la antigua estación ferroviaria de Emilio Carranza, en la Zona Centro, recuperando así un espacio que históricamente estuvo vinculado con el transporte ferroviario de pasajeros y carga en la capital coahuilense. Mientras tanto, en Ramos Arizpe, la estación estaría situada en el cruce de Óscar Flores Tapia y Espinosa Mireles, a solo 180 metros del Palacio de Gobierno municipal, de acuerdo con la información difundida.

LAS OBRAS AVANZAN La revelación de los diseños de las estaciones ocurre mientras continúan los trabajos preliminares relacionados con el proyecto ferroviario en la región. De acuerdo con reportes previos de VANGUARDIA, desde principios de año comenzaron labores de preparación del terreno en puntos estratégicos del sureste de Coahuila, entre ellos el ejido La Encantada y el parque industrial Derramadero. A mediados de 2026 se contabilizaban más de 23 frentes de trabajo activos, con alrededor de 180 kilómetros intervenidos, además de una fuerza laboral superior a mil 150 trabajadores en sitio y aproximadamente 200 equipos de maquinaria pesada. Las actividades realizadas incluyen trabajos de desmonte, topografía y sondeos geotécnicos, considerados parte de las labores necesarias para preparar el terreno por donde posteriormente avanzará la infraestructura ferroviaria.

En junio también se reportó la construcción del primer viaducto elevado, con una longitud de 1.3 kilómetros. Esta estructura forma parte de un proyecto que contempla tres viaductos, los cuales en conjunto sumarían 13.8 kilómetros. UN PROYECTO FERROVIARIO PARA CONECTAR EL CENTRO CON EL NORESTE Durante su visita a Saltillo con motivo de la presentación de su segundo informe, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los avances del proyecto ferroviario y lo incluyó entre las nuevas obras de infraestructura contempladas para Coahuila. Para el tramo Querétaro-Saltillo, con una inversión estimada de 189 mil 89 millones de pesos, la licitación de esta obra está prevista para realizarse durante este mismo año. En cuanto al tramo Saltillo-Nuevo Laredo, la mandataria informó que ya registra un avance del 3 por ciento. Esta sección tendrá una extensión de 396 kilómetros y requerirá una inversión proyectada de 109 mil 178 millones de pesos. El sistema ferroviario busca conectar el centro del país con el noreste, atravesando comunidades y zonas industriales de relevancia económica. La administración federal ha planteado que la recuperación del transporte ferroviario de pasajeros permitirá mejorar la conectividad y contribuir al desarrollo económico de las regiones por las que circularán los trenes. Sheinbaum ha señalado que se tratará de un tren moderno y rápido, concebido para unir comunidades y recuperar paulatinamente el transporte ferroviario de pasajeros en México.

¿QUÉ ES SNT MOVILIDAD URBANA? La información sobre las estaciones fue difundida por SNT Movilidad Urbana, que se ha especializado en divulgación y análisis de infraestructura y transporte masivo. Su trabajo incluye el seguimiento de megaproyectos mediante recorridos de obra, vuelos con dron y reportes técnicos. Entre los proyectos que ha documentado se encuentran el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca, diversas líneas del Metro y Cablebús de la Ciudad de México, así como los planes para reactivar los trenes de pasajeros. Además, SNT desarrolla propuestas urbanísticas y mapas alternativos de transporte, mientras que su cobertura también aborda licitaciones, adquisición de nuevas flotas, transporte eléctrico, tarifas y políticas de movilidad.