Ayuntamientos de Coahuila serán analizados por Congreso local tras modificaciones por ‘Plan B’

La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, informó que el Poder Legislativo local se mantiene a la espera de la resolución final del proceso legislativo federal relacionado con la reforma electoral conocida como “Plan B”, a fin de analizar los cambios que eventualmente tendrían que aplicarse en los municipios del estado. La legisladora explicó que, de concretarse las modificaciones federales, el Congreso local tendría que revisar la integración de los ayuntamientos, es decir, el número de integrantes en los cabildos, antes de que inicie el próximo proceso electoral.

En ese contexto, sostuvo que el análisis deberá realizarse sin perder de vista la obligación de cumplir con criterios de austeridad, pero también sin afectar derechos ya reconocidos, como la paridad de género. Respecto a la propuesta federal, Morales cuestionó que algunos cambios se intentaran justificar bajo ese argumento. “Quieren estar disfrazando problemas con el tema de austeridad, que nadie está peleado con el problema de austeridad, pero había que poner mucha atención a las letras pequeñas”, señaló. La diputada indicó que durante la discusión se detectaron aspectos que consideró preocupantes, entre ellos, intentos por modificar criterios vinculados con la integración igualitaria de los ayuntamientos. “Primero intentaron eliminar la paridad en los ayuntamientos”, afirmó. También hizo referencia al debate sobre la revocación de mandato, al considerar que había dudas sobre el alcance que se buscaba dar a esa figura en la propuesta federal. En cuanto a la estructura municipal, Morales Núñez recordó que en Coahuila los ayuntamientos se integran de manera distinta según el tamaño de su población, por lo que cualquier ajuste requerirá una revisión específica. “Habría que hacer justamente ese análisis, ver que ya quede aprobada por las dos cámaras y que sea remitida a los congresos”, puntualizó.

Sobre los tiempos, advirtió que el Congreso local tendría que legislar a más tardar a finales de agosto, debido a que el próximo año se renovarán los ayuntamientos. Para ello, explicó, las iniciativas tendrían que presentarse desde junio, a fin de cumplir con los plazos legales y con la eventual armonización de la legislación local. “Estaremos al pendiente si dan los tiempos y ver cómo se va dando ya la legalidad y el proceso legislativo federal”, añadió. Finalmente, insistió en que cualquier modificación que llegue a discutirse en Coahuila deberá respetar la inclusión y la representación equilibrada en los municipios. “Tendremos que estar legislando para los municipios, la obligatoriedad que nos mande la Constitución a poder disminuir el número de integrantes, respetando siempre sí o sí el tema de la paridad”, expresó.

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