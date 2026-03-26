Instalarán 45 filtros de atención ciudadana en todo Coahuila: Fiscalía

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Coahuila
/ 26 marzo 2026
    Instalarán 45 filtros de atención ciudadana en todo Coahuila: Fiscalía
    Federico Fernández informó sobre atenciones que brindarán durante el periodo vacacional para brindar seguridad. HÉCTOR GARCÍA

Fuerzas federales están distribuidas estratégicamente en los 38 municipios del estado, destacó el fiscal.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó sobre las acciones de seguridad implementadas en el estado con motivo del operativo de Semana Santa, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de ciudadanos y visitantes.

El funcionario detalló que, como parte de la estrategia, se instalarán al menos 45 filtros de atención ciudadana en distintos puntos del estado.

Fernández Montañez dio a conocer que el próximo lunes sostendrá una reunión con autoridades de Durango para homologar criterios de prevención en la Región Laguna, abordando temas como el control de riñas y la regulación de horarios en establecimientos.

OPERATIVOS QUE DAN RESULTADOS

En cuanto a los operativos recientes, destacó que se mantienen cuatro cateos activos en la región de Cuatro Ciénegas, relacionados con el tema del agua, donde se han localizado armas de fuego y sustancias ilícitas.

“Actualmente hay cuatro cateos en curso en los que se han asegurado armas de fuego y narcóticos”, señaló el fiscal, quien además se comprometió a emitir reportes semanales para transparentar los resultados de estos mandamientos judiciales.

ASEGURAMIENTOS

Respecto al armamento asegurado, precisó que en cateos generales se han decomisado menos de 25 armas, mientras que la Fiscalía Especializada en Mujeres, Niñas y Niños ha logrado el aseguramiento de aproximadamente 60 piezas adicionales.

El fiscal también subrayó los resultados de las “entregas controladas” hacia Estados Unidos, al señalar que en lo que va del año se han realizado seis traslados de objetivos relevantes por delitos como homicidio, violación y agresiones con armas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/mas-de-15-detenidos-por-huachicoleo-en-coahuila-en-2026-descarta-fiscal-exista-red-de-delincuentes-HJ19675057

Asimismo, destacó una entrega reciente realizada en el puente internacional Acuña–Del Río, de una persona relacionada con disparos en Estados Unidos, lo que, dijo, fortalece la cooperación binacional.

Finalmente, confirmó la distribución estratégica de fuerzas federales en los 38 municipios del estado. La Marina brindará apoyo en zonas como General Cepeda, Parras y Arteaga, mientras que el Ejército y la Guardia Nacional cubrirán el resto del territorio.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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