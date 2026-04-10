Azota granizada y tormenta inesperada al ejido San Nicolás, en el municipio de San Pedro, Coahuila

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Coahuila
/ 10 abril 2026
    Azota granizada y tormenta inesperada al ejido San Nicolás, en el municipio de San Pedro, Coahuila
    Se reportaron daños en al menos 22 viviendas. SANDRA GÓMEZ

El fenómeno ocurrió después de las 19:30 horas del jueves

SAN PEDRO, COAH.- Pasadas las 19:30 horas de este jueves, una intensa granizada acompañada de tormenta azotó la localidad de San Nicolás, en el sector de La Cuchilla, sorprendiendo a la población, que se vio obligada a resguardarse ante la fuerza del fenómeno.

Ricardo Ernesto Álvarez, titular de Protección Civil municipal, informó que al menos 22 viviendas registraron daños en sus techos, principalmente de lámina de asbesto. No obstante, descartó personas lesionadas o fallecidas, reportándose únicamente afectaciones materiales, además de daños en diversas áreas de cultivo.

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Elementos de auxilio acudieron al sitio para brindar apoyo a los habitantes y evaluar los daños, mientras que los propios vecinos comenzaron labores de limpieza y rehabilitación de sus viviendas.

En relación con estos fenómenos, Juan Gabriel Riestra Beltrán, responsable de la Región Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que resulta complicado emitir pronósticos precisos, debido a que las variaciones de temperatura y la humedad pueden generar eventos repentinos como granizadas intensas o lluvias de corta duración.

Sobre las condiciones registradas el pasado fin de semana en Lerdo, indicó que se había informado con anticipación sobre la presencia de un frente frío, rachas de viento y lluvias aisladas, por lo que autoridades locales mantuvieron un monitoreo constante y difundieron recomendaciones preventivas.

“Es imposible determinar si caerán 350 milímetros en un punto específico; prever el granizo es un reto técnico”, señaló el funcionario, al reiterar el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los reportes oficiales y seguir las medidas de prevención para reducir riesgos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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