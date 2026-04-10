Se suma Diócesis de Torreón a la iniciativa global de oración por la paz este sábado

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Torreón
/ 10 abril 2026
    Se suma Diócesis de Torreón a la iniciativa global de oración por la paz este sábado
    El obispo Luis Martín Barraza, invita a sumarse a la jornada de oración por la paz, este sábado. SANDRA GÓMEZ

Será a las 12:00 del día cuando en cada templo católico repiquen las campanas; pide a laguneros encender un cirio en cada hogar

TORREÓN, COAH.- Mediante una misiva oficial, el obispo de Torreón, Luis Martín Barraza, convocó a la feligresía a sumarse al llamado del Papa León XIV para interceder por la paz. Subrayó la relevancia de la cohesión y el apoyo mutuo entre creyentes ante las adversidades sociales actuales, enfatizando que el clamor comunitario es un recurso fundamental para hallar la reconciliación y el optimismo.

El jerarca católico instó a meditar sobre la responsabilidad individual en la edificación de un entorno de convivencia armoniosa y hermandad.

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Este encuentro espiritual se llevará a cabo de manera sincronizada a nivel mundial este sábado 11 de abril en distintos horarios. La iniciativa pretende congregar a millones de fieles, trascendiendo límites territoriales, bajo el propósito único de alcanzar la serenidad global.

Se confía en que esta movilización motive a otros grupos religiosos a integrarse y robustecer el anuncio de esperanza que impulsa la Iglesia Católica.

La invitación sugiere hacer sonar las campanas de las iglesias y orar a las 12:00 horas, así como encender el cirio de Pascua o una flama, iconos que representan la llegada de la paz.

Dichos actos simbólicos buscan sensibilizar a la población sobre la necesidad de preservar la fe y la ilusión en periodos complejos, difundiendo un mensaje de integridad y revitalización del espíritu.

Se puntualiza que cualquier detalle, sin importar su escala, contribuye al anhelo común de lograr una vida compartida basada en la armonía.

Del mismo modo, el Obispo exhortó a los evangelizadores digitales de cada parroquia, grupo o movimiento, a que utilicen esta fecha para publicar contenidos o proyectos que favorezcan la paz.

Alentó el uso de canales digitales y redes sociales para esparcir frases de apoyo, análisis y vivencias que impulsen al pueblo a involucrarse activamente en la cultura de paz. Afirmó que la labor en internet expande la repercusión de la jornada, logrando que el mensaje impacte a más ciudadanos y se transforme en un vínculo de fe y fraternidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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