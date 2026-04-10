Se suma Diócesis de Torreón a la iniciativa global de oración por la paz este sábado

El jerarca católico instó a meditar sobre la responsabilidad individual en la edificación de un entorno de convivencia armoniosa y hermandad.

TORREÓN, COAH.- Mediante una misiva oficial, el obispo de Torreón , Luis Martín Barraza, convocó a la feligresía a sumarse al llamado del Papa León XIV para interceder por la paz. Subrayó la relevancia de la cohesión y el apoyo mutuo entre creyentes ante las adversidades sociales actuales, enfatizando que el clamor comunitario es un recurso fundamental para hallar la reconciliación y el optimismo.

Este encuentro espiritual se llevará a cabo de manera sincronizada a nivel mundial este sábado 11 de abril en distintos horarios. La iniciativa pretende congregar a millones de fieles, trascendiendo límites territoriales, bajo el propósito único de alcanzar la serenidad global.

Se confía en que esta movilización motive a otros grupos religiosos a integrarse y robustecer el anuncio de esperanza que impulsa la Iglesia Católica.

La invitación sugiere hacer sonar las campanas de las iglesias y orar a las 12:00 horas, así como encender el cirio de Pascua o una flama, iconos que representan la llegada de la paz.

Dichos actos simbólicos buscan sensibilizar a la población sobre la necesidad de preservar la fe y la ilusión en periodos complejos, difundiendo un mensaje de integridad y revitalización del espíritu.

Se puntualiza que cualquier detalle, sin importar su escala, contribuye al anhelo común de lograr una vida compartida basada en la armonía.

Del mismo modo, el Obispo exhortó a los evangelizadores digitales de cada parroquia, grupo o movimiento, a que utilicen esta fecha para publicar contenidos o proyectos que favorezcan la paz.

Alentó el uso de canales digitales y redes sociales para esparcir frases de apoyo, análisis y vivencias que impulsen al pueblo a involucrarse activamente en la cultura de paz. Afirmó que la labor en internet expande la repercusión de la jornada, logrando que el mensaje impacte a más ciudadanos y se transforme en un vínculo de fe y fraternidad.