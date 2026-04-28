Oficial: habrá megapuente en escuelas este fin de semana en Coahuila (sin clases viernes y lunes)

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 abril 2026
    Oficial: habrá megapuente en escuelas este fin de semana en Coahuila (sin clases viernes y lunes)
    El ajuste en las fechas no altera el cumplimiento de los días efectivos de clase establecidos en el ciclo escolar vigente. SANDRA GÓMEZ

La medida aplica únicamente para personal sindicalizado, mientras que escuelas privadas definirán de manera interna si se suman al cambio en el calendario

Un ajuste en el calendario escolar modificará los días de suspensión de clases en planteles de Coahuila, luego de un acuerdo entre sectores del ámbito educativo.

La medida contempla el cambio del asueto correspondiente al 5 de mayo, fecha en la que se conmemora la Batalla de Puebla, para trasladarlo al lunes 4 de mayo. Con ello, se estableció que no habrá actividades escolares el viernes 1 de mayo ni el lunes 4, mientras que las clases se reanudarán el martes 5.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inauguran-rehabilitacion-del-bulevar-real-del-valle-en-ramos-arizpe-NA20319501

El ajuste impacta directamente a las escuelas donde labora personal sindicalizado perteneciente a las Secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo que serán estos planteles los que adopten la modificación en el calendario.

En el caso de las instituciones educativas privadas, la aplicación de esta medida no es obligatoria. Cada plantel podrá decidir si se suma al cambio o mantiene su calendario original, de acuerdo con su organización interna.

Aunque el movimiento en las fechas genera un fin de semana prolongado para estudiantes y docentes, se precisó que no representa una reducción en el número de días de clase. El calendario escolar continuará cumpliendo con los 185 días efectivos establecidos para el ciclo.

Este tipo de ajustes en el calendario suelen derivarse de acuerdos internos dentro del sector educativo, sin que impliquen cambios estructurales en el ciclo escolar. En este caso, el cambio únicamente redistribuye los días de descanso ya contemplados.

El anuncio ya fue comunicado a la comunidad educativa, por lo que se prevé que los planteles involucrados realicen las adecuaciones necesarias en sus actividades académicas para ajustarse a las nuevas fechas.

Con ello, estudiantes y docentes tendrán un periodo de descanso continuo al inicio de mayo, antes de retomar actividades escolares de manera regular el día 5.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festividades
Escuelas

Localizaciones


Coahuila

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los pasitos duranguenses

Los pasitos duranguenses
NosotrAs: Las historias que sí contamos

NosotrAs: Las historias que sí contamos
true

POLITICÓN: ¿Reglas a la medida? Morena alista cambios a sus estatutos con dedicatoria de Coahuila

José Luis Trueba se presentó en la FILC 2026 para hablar de su más reciente libro “Carlota la otra historia”.

José Luis Trueba cuenta ‘la otra historia’ de Carlota de México en la FIL Coahuila
En la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 (FILC) se presentó el cuento ilustrado “Eli, la jirafa sin manchas” de Lorena González.

Lorena González presenta ‘Eli, la jirafa sin manchas va a la escuela’ en la FILC
La serie en Saltillo enfrenta a dos equipos con inicios irregulares en la Zona Norte.

Saraperos vuelve a casa con presión: recibe a Algodoneros tras barrida
Varios vehículos circulan por el Malecón al atardecer en La Habana, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Cuba: por bloqueo de EU, turismo cae un 48% en 1T de 2026 ante crisis energética
Recordó que por esa ruta transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, una quinta parte del gas natural licuado y casi un tercio de los fertilizantes comercializados internacionalmente.

ONU urge a reabrir el estrecho de Ormuz y alerta de una ‘emergencia alimentaria global’