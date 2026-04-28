Oficial: habrá megapuente en escuelas este fin de semana en Coahuila (sin clases viernes y lunes)

La medida contempla el cambio del asueto correspondiente al 5 de mayo, fecha en la que se conmemora la Batalla de Puebla, para trasladarlo al lunes 4 de mayo. Con ello, se estableció que no habrá actividades escolares el viernes 1 de mayo ni el lunes 4, mientras que las clases se reanudarán el martes 5.

Un ajuste en el calendario escolar modificará los días de suspensión de clases en planteles de Coahuila , luego de un acuerdo entre sectores del ámbito educativo.

El ajuste impacta directamente a las escuelas donde labora personal sindicalizado perteneciente a las Secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo que serán estos planteles los que adopten la modificación en el calendario.

En el caso de las instituciones educativas privadas, la aplicación de esta medida no es obligatoria. Cada plantel podrá decidir si se suma al cambio o mantiene su calendario original, de acuerdo con su organización interna.

Aunque el movimiento en las fechas genera un fin de semana prolongado para estudiantes y docentes, se precisó que no representa una reducción en el número de días de clase. El calendario escolar continuará cumpliendo con los 185 días efectivos establecidos para el ciclo.

Este tipo de ajustes en el calendario suelen derivarse de acuerdos internos dentro del sector educativo, sin que impliquen cambios estructurales en el ciclo escolar. En este caso, el cambio únicamente redistribuye los días de descanso ya contemplados.

El anuncio ya fue comunicado a la comunidad educativa, por lo que se prevé que los planteles involucrados realicen las adecuaciones necesarias en sus actividades académicas para ajustarse a las nuevas fechas.

Con ello, estudiantes y docentes tendrán un periodo de descanso continuo al inicio de mayo, antes de retomar actividades escolares de manera regular el día 5.