Ballet Folklórico del Ateneo Fuente de Saltillo conquista Italia y se corona campeón mundial

VIESTE, ITALIA.– El Ballet Folklórico del Ateneo Fuente, con 39 años de trayectoria artística, sumó un nuevo capítulo de gloria a su historia al obtener el primer lugar en el concurso mundial del folklor “Mundo del Folklore”, celebrado en la ciudad italiana de Viestye, durante su gira europea 2025. La noticia fue confirmada este domingo por autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), quienes celebraron el logro de la agrupación que, en junio, emprendió un viaje para representar a México en escenarios internacionales. TE PUEDE INTERESAR: Ballet Folklórico del Ateneo Fuente celebra aniversario y se prepara para gira europea

“Con enorme alegría y orgullo compartimos que nuestros alumnos han sido nombrados ganadores del primer lugar en el Mundo del Folklore. Nuestros muchachos lo dieron todo en el escenario, llevando el nombre del Ateneo, de Coahuila, Saltillo y de México a lo más alto con su talento, disciplina y pasión por nuestras tradiciones”, destacaron en redes sociales. El triunfo, señalaron, es resultado del trabajo constante, la preparación minuciosa y el acompañamiento que el grupo ha recibido a lo largo de su formación, un esfuerzo que hoy es reconocido a nivel mundial. El Ballet Folklórico del Ateneo Fuente fue abanderado el 25 de junio pasado, durante la celebración de su 39 aniversario en el Paraninfo del Ateneo, por autoridades de la UAdeC y la Secretaría de Cultura del Estado, con la misión de representar a Coahuila y a México en su gira por Europa.