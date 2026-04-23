Banamex desaparece 1.2 mdp a empresario de Monclova; asegura cuentas fueron hackeadas

MONCLOVA, COAH.- Un empresario local, exproveedor de Altos Hornos de México, denunció haber sido víctima de un fraude por más de 1 millón 200 mil pesos tras el hackeo de sus cuentas en Banamex, sin que hasta el momento la institución haya respondido por el dinero, pese a existir resoluciones legales a su favor. Así lo dio a conocer su abogado, Jorge Garza, quien explicó que los hechos ocurrieron hace aproximadamente año y medio, cuando el propio banco notificó dos movimientos inusuales: el primero por 500 mil pesos en Querétaro y otro por 650 mil pesos en Chiapas.

Cabe señalar que dichas operaciones no fueron reconocidas por el afectado. “El banco argumenta que las cuentas fueron hackeadas y que no es su responsabilidad, aun cuando se trata de una empresa con más de 20 años de trayectoria sin problemas legales”, expuso. Indicó que el caso fue llevado a tribunales, donde se obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, además de ganar un amparo promovido por la institución bancaria; sin embargo, el proceso continúa en revisión en un Tribunal Colegiado en Saltillo, sin que el recurso haya sido restituido.

El litigante criticó la postura de Banamex, al señalar que ha evadido cumplir con la resolución, además de brindar una atención deficiente. “Acudes a la sucursal y solo dicen que el asunto lo ve el área jurídica, pero no hay una respuesta clara ni profesional”, señaló. Asimismo, advirtió que en la Región Centro de Coahuila no se cuenta con oficinas de la CONDUSEF o PROFECO, lo que obliga a los ciudadanos a trasladarse a otras ciudades para presentar denuncias. “Hay una total indefensión, sobre todo para quienes no tienen recursos. Es un problema grave”, expresó.

Finalmente, no descartó la posible participación interna en el fraude, al señalar inconsistencias en los sistemas de seguridad bancaria, además de una constante rotación de personal, y advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos de mantener sus recursos en dicha institución. Añadió que, en contraste, otros bancos como HSBC han respondido de manera más rápida en casos similares, reconociendo fallas y llegando a acuerdos con los afectados.

Publicidad

Temas

Bancos Hackeos

Localizaciones

Coahuila Monclova

