Banamex desaparece 1.2 mdp a empresario de Monclova; asegura cuentas fueron hackeadas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 abril 2026
    Banamex desaparece 1.2 mdp a empresario de Monclova; asegura cuentas fueron hackeadas
    Abogado acusa a institución bancaria de evadir su responsabilidad y dar mala atención. LIDIET MEXICANO

El banco notificó las operaciones, pero no ha respondido por el dinero

MONCLOVA, COAH.- Un empresario local, exproveedor de Altos Hornos de México, denunció haber sido víctima de un fraude por más de 1 millón 200 mil pesos tras el hackeo de sus cuentas en Banamex, sin que hasta el momento la institución haya respondido por el dinero, pese a existir resoluciones legales a su favor.

Así lo dio a conocer su abogado, Jorge Garza, quien explicó que los hechos ocurrieron hace aproximadamente año y medio, cuando el propio banco notificó dos movimientos inusuales: el primero por 500 mil pesos en Querétaro y otro por 650 mil pesos en Chiapas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/buscara-canaco-que-candidatos-a-diputados-impulsen-penas-mas-duras-contra-farderas-PB20216988

Cabe señalar que dichas operaciones no fueron reconocidas por el afectado.

“El banco argumenta que las cuentas fueron hackeadas y que no es su responsabilidad, aun cuando se trata de una empresa con más de 20 años de trayectoria sin problemas legales”, expuso.

Indicó que el caso fue llevado a tribunales, donde se obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, además de ganar un amparo promovido por la institución bancaria; sin embargo, el proceso continúa en revisión en un Tribunal Colegiado en Saltillo, sin que el recurso haya sido restituido.

$!Jorge Garza, abogado del afectado.
Jorge Garza, abogado del afectado. LIDIET MEXICANO

El litigante criticó la postura de Banamex, al señalar que ha evadido cumplir con la resolución, además de brindar una atención deficiente.

“Acudes a la sucursal y solo dicen que el asunto lo ve el área jurídica, pero no hay una respuesta clara ni profesional”, señaló.

Asimismo, advirtió que en la Región Centro de Coahuila no se cuenta con oficinas de la CONDUSEF o PROFECO, lo que obliga a los ciudadanos a trasladarse a otras ciudades para presentar denuncias.

“Hay una total indefensión, sobre todo para quienes no tienen recursos. Es un problema grave”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-tendra-600-camaras-vigilando-cada-parte-de-la-ciudad-al-finalizar-2026-KK20199047

Finalmente, no descartó la posible participación interna en el fraude, al señalar inconsistencias en los sistemas de seguridad bancaria, además de una constante rotación de personal, y advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos de mantener sus recursos en dicha institución.

Añadió que, en contraste, otros bancos como HSBC han respondido de manera más rápida en casos similares, reconociendo fallas y llegando a acuerdos con los afectados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bancos
Hackeos

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La pelea del siglo en Coahuila

La pelea del siglo en Coahuila
true

Morena: Arturo Ávila hundió a Luisa Alcalde
true

POLITICÓN: Aprovecha PRI caos en Morena para arrasar en las elecciones en Coahuila

Esteban Garza Fishburn, Eunice Daniela Gallegos Gómez y Rodrigo del Ángel Burciaga (estudiantes), Rossana Sofía Martínez, Luis Pablo Garza (coordinador de Proyectos Estratégicos) y Alfonso Ballesteros (coordinador académico de Ingenierías). Sosteniendo una impresionante pieza impresa en 3D, muestran el potencial creativo y técnico que se desarrollará en el nuevo FabLab Carolina.

Saltillo apuesta por la innovación: así es el FabLab Carolina y su impacto en la comunidad
Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia luego de que la joven cayera al pavimento tras el impacto, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio en la zona.

Regresa por objeto y es atropellada: menor resulta lesionada en Saltillo

Jugadoras del equipo han trabajado en gimnasio durante abril para llegar en mejor forma a la pretemporada.

Saltillo: Valkirias Lingerie inicia reclutamiento y concentración rumbo a la Temporada 2026
Phelan fue destituido el miércoles 22 de abril, tras meses de disputas internas con altos mandos del Pentágono y desacuerdos sobre cómo reactivar el programa de construcción naval de la Marina, que atravesaba dificultades.

El secretario de la Marina de EU es despedido en medio de luchas internas en el Pentágono
Mientras Anthropic decide quién tiene acceso a Mythos, el poderoso modelo ha desencadenado respuestas de emergencia por parte de bancos centrales y agencias de inteligencia de todo el mundo.

Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic, activa las alarmas globales