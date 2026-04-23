Buscará Canaco que candidatos a diputados impulsen penas más duras contra farderas

Arturo Valdez Pérez, presidente del organismo, explicó que esta petición se planteará durante los encuentros que sostendrán con los aspirantes en el marco del proceso electoral, con el objetivo de que asuman compromisos reales con el sector comercial.

MONCLOVA, COAH.- Ante el constante impacto de los robos en comercios, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Monclova solicitará a los candidatos a diputados locales que impulsen una reforma para endurecer las penas contra las farderas, delito que actualmente es considerado menor.

Señaló que la legislación vigente permite que las personas detenidas por este tipo de robos queden en libertad tras reparar el daño, lo que ha propiciado que reincidan y operen en diferentes ciudades sin mayores consecuencias.

“Sí está legislado, pero es un delito menor; entonces ellas, al reparar el daño, inmediatamente salen. Ya se la saben: las detienen, pagan y vuelven a lo mismo”, explicó.

“Lo que buscamos es que se reforme la ley para que las sanciones sean más severas y no salgan tan fácilmente, porque actualmente saben que pueden pagar y quedar libres”, expresó.

Indicó que los candidatos que deseen dialogar con la Canaco deberán acudir a sesiones de consejo, donde serán cuestionados por los empresarios sobre sus propuestas y la viabilidad de las mismas.

Finalmente, hizo un llamado a los comerciantes a denunciar estos delitos, ya que contar con antecedentes formales permitirá sustentar la necesidad de modificar la ley y fortalecer la actuación de las autoridades frente a este problema.