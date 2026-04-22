Monclova tendrá 600 cámaras vigilando cada parte de la ciudad al finalizar 2026

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Monclova
/ 22 abril 2026
    Monclova tendrá 600 cámaras vigilando cada parte de la ciudad al finalizar 2026
    Para este año se sumarán a la red 120 cámaras adicionales, así como más puntos violetas y botones de pánico. LIDIET MEXICANO

El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez durante un evento de inversión en seguridad

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad en Monclova, el gobierno municipal proyecta cerrar el año 2026 con más de 600 cámaras de videovigilancia distribuidas en distintos puntos de la ciudad, así como 38 puntos violetas y 47 botones de pánico, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Lo anterior se dio a conocer durante el evento “Inversión de Tecnología en Seguridad Pública 2026” encabezado por el edil, en el que estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, así como representantes de corporaciones de seguridad y organismos empresariales de la región.

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El alcalde destacó que este avance forma parte de una estrategia integral basada en inversión tecnológica y participación ciudadana, la cual ha permitido ampliar significativamente la infraestructura de vigilancia, al pasar de apenas 40 cámaras con las que se recibió la administración en 2024, a un crecimiento sostenido en los años siguientes.

Detalló que durante 2025, con una inversión de más de 35 millones de pesos se logró la instalación de 450 cámaras, además de 20 puntos violetas, la rehabilitación de seis tráileres de vigilancia y la incorporación de 28 botones de pánico.

Mientras que para este 2026, se contempla la instalación de 120 cámaras adicionales, 18 puntos violetas y 19 botones de pánico.

“Esto significa que para el 2026 vamos a cerrar con más de 600 cámaras, 38 puntos violetas y 47 botones de pánico, lo que representa un avance importante en materia de seguridad”, señaló.

$!La inversión total en seguridad tecnológica entre 2025 y 2026 ronda los 50 millones de pesos, destacó el edil.
La inversión total en seguridad tecnológica entre 2025 y 2026 ronda los 50 millones de pesos, destacó el edil. LIDIET MEXICANO

Asimismo, Villarreal Pérez explicó que se impulsa una aplicación móvil que permitirá a la ciudadanía reportar incidencias en tiempo real, con una proyección de entre 15 mil y 20 mil usuarios activos al cierre del año, fortaleciendo así la vigilancia con la participación directa de la población.

El alcalde subrayó que la inversión en tecnología de seguridad entre 2025 y 2026 asciende a cerca de 50 millones de pesos, lo que ha permitido mejorar la cobertura, alcanzando actualmente un promedio aproximado de una cámara por cada 200 habitantes.

Indicó que la ubicación de las cámaras y puntos de vigilancia se define mediante un mapa de riesgos construido con base en reportes ciudadanos al 911, datos de corporaciones policiacas y herramientas digitales, lo que permite enfocar los esfuerzos en zonas prioritarias.

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Finalmente, adelantó que para 2027 se tiene como meta superar las mil cámaras en Monclova, en coordinación con el Gobierno del Estado y municipios de la región Centro-Desierto, con el propósito de consolidar un modelo de seguridad más robusto y eficiente.

Villarreal Pérez enfatizó que el trabajo coordinado entre autoridades, corporaciones de seguridad y sociedad civil ha sido clave para avanzar en este modelo, el cual busca brindar mayor tranquilidad y mejores condiciones de vida a las familias monclovenses.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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