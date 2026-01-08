Blindaje total en Coahuila: Federación y Estado estrechan lazos de vigilancia, asegura Hugo Gutiérrez

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Blindaje total en Coahuila: Federación y Estado estrechan lazos de vigilancia, asegura Hugo Gutiérrez
    La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila reportó una disminución del 50 % en el huachicoleo y saldo blanco durante la temporada navideña. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Autoridades federales y estatales reforzaron estrategias de seguridad en La Laguna, con énfasis en el sellado de fronteras y el intercambio de información

TORREÓN, COAH.- Coahuila mantiene su ruta de estabilidad. El reciente intercambio de estrategias entre el Gobierno Federal y las autoridades estatales en La Laguna ha fortalecido el intercambio de inteligencia y la capacidad de respuesta inmediata.

Hugo Eduardo Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila, señaló que la prioridad sigue siendo el sellado de las fronteras estatales para prevenir el avance de la delincuencia.

La efectividad de esta coordinación se reflejó en los resultados anuales: un descenso del 50 % en el “huachicoleo” respecto al año pasado y una temporada navideña sin incidentes graves.

Asimismo, Coahuila se posiciona a la vanguardia nacional al ser de los primeros estados en alinear su marco legal e institucional contra la extorsión, trabajando hombro con hombro con las fuerzas federales.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

