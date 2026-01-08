Blindaje total en Coahuila: Federación y Estado estrechan lazos de vigilancia, asegura Hugo Gutiérrez

TORREÓN, COAH.- Coahuila mantiene su ruta de estabilidad. El reciente intercambio de estrategias entre el Gobierno Federal y las autoridades estatales en La Laguna ha fortalecido el intercambio de inteligencia y la capacidad de respuesta inmediata.

Hugo Eduardo Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila, señaló que la prioridad sigue siendo el sellado de las fronteras estatales para prevenir el avance de la delincuencia.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Román Cepeda incremento salarial para la Policía de Torreón en 2026

La efectividad de esta coordinación se reflejó en los resultados anuales: un descenso del 50 % en el “huachicoleo” respecto al año pasado y una temporada navideña sin incidentes graves.

Asimismo, Coahuila se posiciona a la vanguardia nacional al ser de los primeros estados en alinear su marco legal e institucional contra la extorsión, trabajando hombro con hombro con las fuerzas federales.