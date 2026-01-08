Anuncia Román Cepeda incremento salarial para la Policía de Torreón en 2026

TORREÓN, COAH.- En el marco de las celebraciones por el Día del Policía, el alcalde Román Alberto Cepeda González reconoció la labor de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y anunció un nuevo aumento en el sueldo de los efectivos para el presente año, además de una ampliación en su esquema de beneficios sociales.

“Quiero felicitarlos en su día, reconocerles por su trabajo diario que es parte fundamental para el crecimiento de Torreón. Este es mi quinto año de Gobierno y desde 2022 fijamos una línea muy clara de lo que tenemos que hacer en el primer eje que es Seguridad y Orden”.

Durante el evento, Cepeda González destacó que la seguridad y el orden han sido los pilares de su administración desde 2022. “Torreón es hoy la tercera ciudad con más de 500 mil habitantes más segura de México”, afirmó el edil, subrayando que estos resultados son producto de una estrategia alineada con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas.