Anuncia Román Cepeda incremento salarial para la Policía de Torreón en 2026

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Anuncia Román Cepeda incremento salarial para la Policía de Torreón en 2026
    Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos por actos heroicos y por trayectoria, incluyendo oficiales con hasta 38 años de servicio. FOTO: CORTESÍA

“Torreón es hoy la tercera ciudad con más de 500 mil habitantes más segura de México”, afirmó el edil, subrayando que estos resultados son producto de una estrategia alineada con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas.

TORREÓN, COAH.- En el marco de las celebraciones por el Día del Policía, el alcalde Román Alberto Cepeda González reconoció la labor de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y anunció un nuevo aumento en el sueldo de los efectivos para el presente año, además de una ampliación en su esquema de beneficios sociales.

“Quiero felicitarlos en su día, reconocerles por su trabajo diario que es parte fundamental para el crecimiento de Torreón. Este es mi quinto año de Gobierno y desde 2022 fijamos una línea muy clara de lo que tenemos que hacer en el primer eje que es Seguridad y Orden”.

TE PUEDE INTERESAR: Entregar resultados y trabajar de manera coordinada, es el compromiso con García Harfuch: Román Cepeda

Durante el evento, Cepeda González destacó que la seguridad y el orden han sido los pilares de su administración desde 2022. “Torreón es hoy la tercera ciudad con más de 500 mil habitantes más segura de México”, afirmó el edil, subrayando que estos resultados son producto de una estrategia alineada con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas.

$!La seguridad y el orden han sido ejes prioritarios del gobierno municipal, afirmó el edil.
La seguridad y el orden han sido ejes prioritarios del gobierno municipal, afirmó el edil. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el comisario Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal, destacó la labor de los elementos, la cual dijo exige valentía, disciplina y una profunda vocación de servicio.

“Ser policía no es solo portar el uniforme, es la responsabilidad de proteger a las familias de Torreón, mantener el orden y servir a la comunidad hasta en las circunstancias más difíciles. Su trabajo fortalece la seguridad y la confianza de la ciudadanía, cada recorrido, cada intervención y cada acto refleja el compromiso y el profesionalismo que tienen cada uno de ustedes. Gracias por su entrega, por su lealtad a esta institución, y por portar este gran uniforme con ese gran orgullo”, expresó.

$!El edil anunció un nuevo aumento salarial para los policías municipales en el presente año.
El edil anunció un nuevo aumento salarial para los policías municipales en el presente año. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez, informó que la entidad ya se posiciona como la segunda más segura del país según el INEGI, resaltando la labor coordinada entre municipios, estado y sociedad civil.

La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos por actos heroicos y por trayectoria, destacando oficiales con hasta 38 años de servicio.

Temas


Policía
Salarios
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Román Alberto Cepeda

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Noroña: Viajero frecuente

Noroña: Viajero frecuente
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
true

Recompensas de un escritor
Los funcionarios afirmaron que los planes de Trump para controlar las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, incluyen cortar el acceso de Rusia y China.

Trump planea usar las enormes reservas de crudo de Venezuela para ‘reducir el precio del petróleo estadounidense a 50 dólares el barril’
Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’

Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’
Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participan en operativos de seguridad en estados fronterizos, donde se concentra la mayor parte de las detenciones de ciudadanos estadounidenses.

Coahuila, entre los estados con más detenciones de estadounidenses por delitos federales
Mientras la red de seguridad social se desmorona, los residentes de La Habana Vieja se sienten como “robots humanos” intentando sobrevivir a la escasez extrema.

El efecto dominó: Tras la caída de Maduro, Cuba se enfrenta a su colapso económico más severo
Restos de antiguas instalaciones militares en Groenlandia; durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a operar más de una decena de bases en la isla.

¿Comprar o tomar Groenlandia? Un viejo pacto, ya da carta libre a Trump