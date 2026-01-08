Anuncia Román Cepeda incremento salarial para la Policía de Torreón en 2026
TORREÓN, COAH.- En el marco de las celebraciones por el Día del Policía, el alcalde Román Alberto Cepeda González reconoció la labor de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y anunció un nuevo aumento en el sueldo de los efectivos para el presente año, además de una ampliación en su esquema de beneficios sociales.
“Quiero felicitarlos en su día, reconocerles por su trabajo diario que es parte fundamental para el crecimiento de Torreón. Este es mi quinto año de Gobierno y desde 2022 fijamos una línea muy clara de lo que tenemos que hacer en el primer eje que es Seguridad y Orden”.
Durante el evento, Cepeda González destacó que la seguridad y el orden han sido los pilares de su administración desde 2022. “Torreón es hoy la tercera ciudad con más de 500 mil habitantes más segura de México”, afirmó el edil, subrayando que estos resultados son producto de una estrategia alineada con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas.
Por su parte, el comisario Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal, destacó la labor de los elementos, la cual dijo exige valentía, disciplina y una profunda vocación de servicio.
“Ser policía no es solo portar el uniforme, es la responsabilidad de proteger a las familias de Torreón, mantener el orden y servir a la comunidad hasta en las circunstancias más difíciles. Su trabajo fortalece la seguridad y la confianza de la ciudadanía, cada recorrido, cada intervención y cada acto refleja el compromiso y el profesionalismo que tienen cada uno de ustedes. Gracias por su entrega, por su lealtad a esta institución, y por portar este gran uniforme con ese gran orgullo”, expresó.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez, informó que la entidad ya se posiciona como la segunda más segura del país según el INEGI, resaltando la labor coordinada entre municipios, estado y sociedad civil.
La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos por actos heroicos y por trayectoria, destacando oficiales con hasta 38 años de servicio.