Aumentan a 34 los casos de gusano barrenador en Coahuila; Saltillo concentra la mayor incidencia

De acuerdo con la actualización oficial, el incremento corresponde exclusivamente a casos detectados en animales, por lo que no se han registrado nuevos contagios en personas.

La Secretaría de Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó que los casos de gusano barrenador en Coahuila aumentaron de 23 a 34 en el último reporte semanal.

Las autoridades precisaron que el único caso humano confirmado en la entidad corresponde a un hombre de 84 años, cuyo estado de salud se reporta estable.

El reporte de Senasica indica que la región Sureste continúa siendo la zona con mayor incidencia de la plaga, particularmente el municipio de Saltillo.

La distribución de los 34 casos en el territorio coahuilense es de 15 en Saltillo, seis en Arteaga, tres en Múzquiz, y uno en Acuña, Allende, Escobedo, Monclova, Nava, Ocampo, Parras, Ramos Arizpe, Torreón y Zaragoza. .

La situación en Coahuila forma parte de un monitoreo amplio a nivel federal. Según el reporte de Senasica, en México se han contabilizado un total de 1,973 casos activos de gusano barrenador.

La Secretaría de Salud informó que se continúan con las labores de vigilancia y exhortan a los productores y dueños de mascotas a revisar constantemente cualquier herida en sus animales para evitar la propagación de la plaga.