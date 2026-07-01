Aumentan a 34 los casos de gusano barrenador en Coahuila; Saltillo concentra la mayor incidencia
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El municipio de Saltillo encabeza la lista de contagios. Se mantiene un caso en un hombre de la tercera edad.
La Secretaría de Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó que los casos de gusano barrenador en Coahuila aumentaron de 23 a 34 en el último reporte semanal.
De acuerdo con la actualización oficial, el incremento corresponde exclusivamente a casos detectados en animales, por lo que no se han registrado nuevos contagios en personas.
Las autoridades precisaron que el único caso humano confirmado en la entidad corresponde a un hombre de 84 años, cuyo estado de salud se reporta estable.
El reporte de Senasica indica que la región Sureste continúa siendo la zona con mayor incidencia de la plaga, particularmente el municipio de Saltillo.
La distribución de los 34 casos en el territorio coahuilense es de 15 en Saltillo, seis en Arteaga, tres en Múzquiz, y uno en Acuña, Allende, Escobedo, Monclova, Nava, Ocampo, Parras, Ramos Arizpe, Torreón y Zaragoza. .
La situación en Coahuila forma parte de un monitoreo amplio a nivel federal. Según el reporte de Senasica, en México se han contabilizado un total de 1,973 casos activos de gusano barrenador.
La Secretaría de Salud informó que se continúan con las labores de vigilancia y exhortan a los productores y dueños de mascotas a revisar constantemente cualquier herida en sus animales para evitar la propagación de la plaga.
Transmisión
El gusano barrenador se propaga a través de moscas y mosquitos que pueden volar hasta 20 kilómetros de distancia. Estos insectos depositan sus huevecillos en heridas abiertas o mucosidades de los animales, donde las larvas comienzan su desarrollo.
La enfermedad tarda aproximadamente dos semanas en manifestarse de forma grave. Es fundamental la detección temprana y el tratamiento oportuno, ya que, de no atenderse, la infección por este parásito puede ocasionar la muerte del animal afectado.