Aumentan a 34 los casos de gusano barrenador en Coahuila; Saltillo concentra la mayor incidencia

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    Aumentan a 34 los casos de gusano barrenador en Coahuila; Saltillo concentra la mayor incidencia
    Los nuevos casos corresponden únicamente a animales; no se han confirmado nuevos contagios en personas. ESPECIAL

El municipio de Saltillo encabeza la lista de contagios. Se mantiene un caso en un hombre de la tercera edad.

La Secretaría de Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó que los casos de gusano barrenador en Coahuila aumentaron de 23 a 34 en el último reporte semanal.

De acuerdo con la actualización oficial, el incremento corresponde exclusivamente a casos detectados en animales, por lo que no se han registrado nuevos contagios en personas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reportan-estable-a-veterinario-de-saltillo-infectado-por-gusano-barrenador-coahuila-suma-23-casos-activos-FD21776524

Las autoridades precisaron que el único caso humano confirmado en la entidad corresponde a un hombre de 84 años, cuyo estado de salud se reporta estable.

El reporte de Senasica indica que la región Sureste continúa siendo la zona con mayor incidencia de la plaga, particularmente el municipio de Saltillo.

La distribución de los 34 casos en el territorio coahuilense es de 15 en Saltillo, seis en Arteaga, tres en Múzquiz, y uno en Acuña, Allende, Escobedo, Monclova, Nava, Ocampo, Parras, Ramos Arizpe, Torreón y Zaragoza. .

La situación en Coahuila forma parte de un monitoreo amplio a nivel federal. Según el reporte de Senasica, en México se han contabilizado un total de 1,973 casos activos de gusano barrenador.

La Secretaría de Salud informó que se continúan con las labores de vigilancia y exhortan a los productores y dueños de mascotas a revisar constantemente cualquier herida en sus animales para evitar la propagación de la plaga.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reportan-estable-a-veterinario-de-saltillo-infectado-por-gusano-barrenador-coahuila-suma-23-casos-activos-FD21776524

Transmisión

El gusano barrenador se propaga a través de moscas y mosquitos que pueden volar hasta 20 kilómetros de distancia. Estos insectos depositan sus huevecillos en heridas abiertas o mucosidades de los animales, donde las larvas comienzan su desarrollo.

La enfermedad tarda aproximadamente dos semanas en manifestarse de forma grave. Es fundamental la detección temprana y el tratamiento oportuno, ya que, de no atenderse, la infección por este parásito puede ocasionar la muerte del animal afectado.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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