Reabren una planta en México para combatir al gusano barrenador en medio del avance de la plaga en EU

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    Reabren una planta en México para combatir al gusano barrenador en medio del avance de la plaga en EU
    Un recipiente de prueba, con pupas de mosca teñidas, en una instalación de producción de moscas estériles para combatir la propagación gusano barrenador del Nuevo Mundo en Edinburg, Texas. AP/Eric Gay

El desarrollo de la planta representa es el más reciente esfuerzo de México y EU, en un esfuerzo conjunto para detener el avance de esta plaga que se ha extendido por 27 de los 32 estados en el territorio mexicano

TAPACHULA- Los gobiernos de México y Estados Unidos pondrán en marcha el sábado en el estado mexicano sureño de Chiapas una planta para la producción de moscas estériles que ayudará a erradicar el gusano barrenador, una plaga que ha infestado el ganado en los dos países y ha afectado el intercambio comercial.

La activación del complejo, que realizarán la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, se da a más de tres semanas de la detección del primer caso del gusano barrenador en Estados Unidos, donde se han registrado 20 contagios que han encendido las alertas de las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-lidera-casos-de-gusano-barrenador-en-coahuila-senasica-reporta-14-focos-activos-en-la-entidad-CB21648794

El desarrollo de la planta representa el más reciente esfuerzo de México y Estados Unidos, que desde el año pasado vienen trabajando de manera conjunta para detener el avance de una plaga que se ha extendido por 27 de los 32 estados en el territorio mexicano. El país acumula a la fecha 1,907 casos activos.

En Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, ya existió una planta para la producción de moscas, pero cerró sus actividades en 2013 cuando México fue declarado libre de la plaga y ambos países pusieron fin a un acuerdo binacional que se inició en 1972, según información del gobierno mexicano.

$!La secretaria de Agricultura estadounidense Brooke Rollins, durante una audiencia ante el Senado. Roolins y la presidenta Claudia Sheinbaum reactivarán la planta.
La secretaria de Agricultura estadounidense Brooke Rollins, durante una audiencia ante el Senado. Roolins y la presidenta Claudia Sheinbaum reactivarán la planta. AP/Mariam Zuhaib

La producción de moscas estériles es una forma de control biológico que permite interrumpir el ciclo reproductivo del insecto. El gusano es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos.

Ambos gobiernos realizaron una inversión conjunta de 51 millones de dólares para convertir la vieja planta de producción de moscas del mediterráneo de Chiapas en un complejo que producirá semanalmente 100 millones de moscas estériles del gusano barrenador, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En la actualidad, México se abastece de moscas estériles de una planta que opera en Panamá. En Texas también se está construyendo una planta de moscas que iniciará operaciones el próximo año.

RESTRICCIONES AL COMERCIO BINACIONAL

Tras la detección de los primeros contagios de ganado en Texas, las autoridades de México y Estados Unidos decidieron el 9 de junio suspender temporalmente la importación al territorio mexicano de animales vivos procedentes del vecino país en un esfuerzo por contener el avance de la plaga.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/confirman-primer-caso-de-miasis-por-gusano-barrenador-en-coahuila-paciente-recibe-atencion-medica-CF21717498

La restricción de importación rige para los bovinos, rumiantes silvestres, equinos para reproducción, deporte, exhibición y tránsito, cerdos, ovinos, caprinos, aves canoras y hurones originarios y procedentes de Estados Unidos.

$!En la zona de la Reserva Ecológica El Ocote, en Chiapas, ganaderos locales enfrentan una creciente preocupación por el aumento de casos de infestación por gusano barrenador.
En la zona de la Reserva Ecológica El Ocote, en Chiapas, ganaderos locales enfrentan una creciente preocupación por el aumento de casos de infestación por gusano barrenador. Cuartoscuro/Isabel Mateos Hinojosa

Estados Unidos también ha cerrado en los últimos 18 meses en tres oportunidades el paso del ganado mexicano por su frontera tras el primer brote que se detectó en México en noviembre del 2024. El último cierre indefinido se decidió el pasado 9 de julio luego que se localizó una res contagiada en la localidad de Ixhuatlán de Madero, en el estado oriental de Veracruz.

Según cifras de Senasica, la mayoría de los casos activos del gusano barrenador en México se concentran en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Chiapas y Tamaulipas. Del total de casos, 955 corresponden a reses, 588 a perros, y el resto son caballos, ovejas, gatos y aves.

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