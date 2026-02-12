Blindan bosques de Arteaga con entrega de equipo especializado para brigadas forestales

ARTEAGA, COAH.– Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante la temporada de incendios forestales, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó este 12 de febrero la entrega de equipo de protección personal y herramientas especializadas a las brigadas del municipio, en un acto realizado en la subestación Los Lirios-Tunal.

La dotación se concretó mediante un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) e incluyó botas de seguridad, cascos, uniformes y herramientas indispensables para labores preventivas y de control, como machetes, azadones y rastrillos forestales.

Durante el evento, la presidenta municipal subrayó el valor estratégico de los ecosistemas de la región. “Hablar de Arteaga es hablar de naturaleza, de montañas, cañones y bosques que sostienen la vida del municipio y forman parte de nuestra identidad”, expresó.