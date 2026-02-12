Blindan bosques de Arteaga con entrega de equipo especializado para brigadas forestales
La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabeza el suministro de herramientas y uniformes en colaboración con la Conafor
ARTEAGA, COAH.– Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante la temporada de incendios forestales, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó este 12 de febrero la entrega de equipo de protección personal y herramientas especializadas a las brigadas del municipio, en un acto realizado en la subestación Los Lirios-Tunal.
La dotación se concretó mediante un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) e incluyó botas de seguridad, cascos, uniformes y herramientas indispensables para labores preventivas y de control, como machetes, azadones y rastrillos forestales.
Durante el evento, la presidenta municipal subrayó el valor estratégico de los ecosistemas de la región. “Hablar de Arteaga es hablar de naturaleza, de montañas, cañones y bosques que sostienen la vida del municipio y forman parte de nuestra identidad”, expresó.
PREVENCIÓN PERMANENTE ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Sánchez Flores enfatizó que la protección ambiental debe asumirse como una política continua y no reactiva, especialmente frente al incremento de riesgos asociados al cambio climático.
“El cuidado ambiental no es una tarea temporal, sino una responsabilidad permanente, moral y colectiva”, señaló, al destacar que la prevención es clave para evitar siniestros de gran magnitud en la sierra.
La edil reconoció el trabajo de las y los brigadistas, quienes enfrentan condiciones adversas para proteger los recursos naturales del municipio. “Son ejemplo de disciplina, valentía y compromiso con su tierra, al arriesgar su seguridad para proteger el patrimonio natural de las familias”, afirmó.
DESARROLLO CON EQUILIBRIO ECOLÓGICO
En su mensaje, la Alcaldesa reiteró que el crecimiento de Arteaga debe mantenerse en armonía con el entorno. “No puede existir progreso verdadero sin respeto a la naturaleza”, sostuvo, al remarcar que la conservación de los bosques es fundamental para garantizar agua, aire limpio y bienestar a las futuras generaciones.
En el acto participaron Nereyda Nathalie Cruz Maldonado, representante de la Conafor en Coahuila, y René Medina, subsecretario de Incendios Forestales, quienes además entregaron diplomas de capacitación a los brigadistas municipales, reconociendo su preparación técnica para enfrentar contingencias.