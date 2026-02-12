Red de agua y drenaje de Piedras Negras requiere renovación urgente; trabajos durarán 12 años

Piedras Negras
/ 12 febrero 2026
    Red de agua y drenaje de Piedras Negras requiere renovación urgente; trabajos durarán 12 años
    Simas Piedras Negras analiza una inversión estimada a largo plazo por 131 MDP para mejorar agua y drenaje. Archivo

La línea general, instalada hace más de 40 años, presenta fugas constantes que afectan el abasto de agua, para reparación integral se requieren 131 millones de pesos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras contempla una inversión total de 131 millones de pesos para la ejecución de obras de drenaje, suministro de agua potable y acciones de prevención de inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

El gerente general del organismo, Lorenzo Menera Sierra, informó que, debido a la magnitud de los recursos requeridos, el proyecto integral podría desarrollarse en un plazo estimado de entre nueve y doce años.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman tres postores para adquirir AHMSA; se acerca la subasta definitiva

Detalló que la prioridad inmediata es la sustitución de una línea general de agua potable de asbesto de 20 pulgadas de diámetro, instalada hace más de 40 años, la cual presenta constantes fugas que generan problemas de desabasto en diversos sectores.

Menera Sierra precisó que la primera etapa de esta obra tendría un costo aproximado de 35 millones de pesos, y abarcaría el tramo que va de la Planta Potabilizadora hasta la zona de HEB, siempre y cuando se ejecute con personal y maquinaria propia del Simas.

Advirtió que, en caso de recurrir a una empresa privada, el costo de la obra se incrementaría, por lo que adelantó que buscará el respaldo del alcalde para concretar el proyecto y avanzar en la renovación de la infraestructura hidráulica.

Finalmente, reiteró que la sustitución de la tubería obsoleta permitirá garantizar una nueva línea general de agua potable, con mayor eficiencia y capacidad para atender las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

