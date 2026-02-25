Blindarán Torreón con 600 agentes por el Maratón LALA este domingo

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón alista un despliegue de 600 elementos para el operativo del Maratón LALA, a realizarse este domingo 1 de marzo.

El comisario Alfredo Flores Originales aclaró que esta fuerza de tarea se distribuirá entre la vigilancia de la competencia y el patrullaje habitual de las colonias.

”Seremos cerca de 600 efectivos para cubrir todo; es el operativo del maratón sumado a la operatividad ordinaria de la ciudad”, puntualizó el jefe policial.

Aunque la justa deportiva es dominical, la vigilancia se intensificará desde el viernes para recibir a los turistas y corredores que arriban a la Comarca Lagunera.

El día del evento, el dispositivo arrancará a las 5:00 horas y se mantendrá hasta las 13:30 horas, previendo un margen de seguridad tras el cierre de meta.

Finalmente, Flores destacó la coordinación con el Mando Especial para delimitar responsabilidades con Gómez Palacio y Lerdo.