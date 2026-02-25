Blindarán Torreón con 600 agentes por el Maratón LALA este domingo

Coahuila
/ 25 febrero 2026
    Blindarán Torreón con 600 agentes por el Maratón LALA este domingo
    La Policía de Torreón desplegará 600 elementos para garantizar la seguridad durante el Maratón LALA y mantener la vigilancia habitual en la ciudad. SANDRA GÓMEZ

El dispositivo contempla vigilancia en la ruta y patrullaje ordinario en colonias; el operativo iniciará desde el viernes y se reforzará el día de la carrera con coordinación regional

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón alista un despliegue de 600 elementos para el operativo del Maratón LALA, a realizarse este domingo 1 de marzo.

El comisario Alfredo Flores Originales aclaró que esta fuerza de tarea se distribuirá entre la vigilancia de la competencia y el patrullaje habitual de las colonias.

”Seremos cerca de 600 efectivos para cubrir todo; es el operativo del maratón sumado a la operatividad ordinaria de la ciudad”, puntualizó el jefe policial.

Aunque la justa deportiva es dominical, la vigilancia se intensificará desde el viernes para recibir a los turistas y corredores que arriban a la Comarca Lagunera.

El día del evento, el dispositivo arrancará a las 5:00 horas y se mantendrá hasta las 13:30 horas, previendo un margen de seguridad tras el cierre de meta.

Finalmente, Flores destacó la coordinación con el Mando Especial para delimitar responsabilidades con Gómez Palacio y Lerdo.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

