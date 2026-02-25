‘Abucheada en Monclova, pura grilla de Morena... hasta a la Presidenta le dio pena’: Manolo Jiménez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 25 febrero 2026
    ‘Abucheada en Monclova, pura grilla de Morena... hasta a la Presidenta le dio pena’: Manolo Jiménez
    El Gobernador de Coahuila calificó como “grilla pura” los abucheos durante la visita presidencial a Monclova y llamó a evitar la polarización en actos públicos. VANGUARDIA

La escena se dio durante la entrega del programa Vivienda para el Bienestar en Monclova; “si así como gritan sacaran votos, estaría con madre”, dice el gobernador que se escuchó decir a la gente que asistió al evento

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, calificó como “grilla pura” los abucheos registrados durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Monclova. El mandatario estatal señaló que se trató de grupos identificados con Morena y que este tipo de acciones no abonan al clima de respeto en eventos institucionales.

“Eso es grilla, grilla pura. Realmente hasta la presidenta se dio cuenta. Cuando llegamos a Monclova, había un grupo de Morena del lado izquierdo, eran como 40 gentes, estaban gritando el nombre del partido y traían gorras. Entonces, ¿qué se puede esperar de un grupo de esa naturaleza? Pues que te griten cosas. Decían ahí en Monclova que si así como gritan sacaran votos, estaría con madre”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¡Presidenta, presidenta!’: Manolo Jiménez vitorea a Sheinbaum en arranque del Hospital Regional del IMSS en Saltillo

De acuerdo con el Gobernador, el comportamiento de ese grupo contrastó con el ambiente registrado en Saltillo durante la misma gira presidencial, donde, afirmó, se vivió un entorno de mayor respeto.

Jiménez Salinas aseguró que incluso la presidenta le expresó su inconformidad por lo ocurrido en el evento previo. “Cuando se sube a la camioneta la presidenta me dice: ‘Gobernador, qué pena por la gente de Morena que nos faltó el respeto en el evento pasado’. Esa es la imagen que se llevó la presidenta”, dijo.

En ese contexto, el Gobernador hizo un llamado a evitar la confrontación política en actos públicos, al considerar que el país requiere condiciones de colaboración institucional. “El país no está para división, para polarización. El país está para que todos cerremos filas y nos apoyemos para tener mejores municipios y un mejor estado”, afirmó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política
Partidos políticos
Política México

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Kemchs - Misión inconclusa

Misión inconclusa
true

AMLO se puso autocrítico en su mudanza
true

POLITICÓN: ¡Adiós a los liderazgos longevos! Una nueva CTM propone el coahuilense Tereso Medina
La camioneta Dodge Durango quedó fuera del camino tras el impacto lateral.

Impacto lateral entre camioneta y automóvil deja dos personas sin vida en Ramos Arizpe
Un auto quemado junto a un negocio dañado, un día después de que el ejército mexicano matara a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, Jalisco.

¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas?
l acuerdo busca vincular la formación académica con el ámbito deportivo profesional.

Firman Saraperos y UANE acuerdo de colaboración académica y deportiva
Ofrendas de flores, velas, fotos y billetes de dólar en un santuario dedicado a Jesús Malverde, un “narcosanto”, en Culiacán.

Lo que hay que saber sobre los cárteles que operan en México
El Kremlin ha recurrido a incentivos financieros masivos para atraer reclutas; este cartel en Moscú ofrece pagos de hasta 5,2 millones de rublos por el primer año de servicio por contrato.

Rusia ha arriesgado su estabilidad económica por la guerra