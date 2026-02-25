‘Abucheada en Monclova, pura grilla de Morena... hasta a la Presidenta le dio pena’: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, calificó como “grilla pura” los abucheos registrados durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Monclova. El mandatario estatal señaló que se trató de grupos identificados con Morena y que este tipo de acciones no abonan al clima de respeto en eventos institucionales.

“Eso es grilla, grilla pura. Realmente hasta la presidenta se dio cuenta. Cuando llegamos a Monclova, había un grupo de Morena del lado izquierdo, eran como 40 gentes, estaban gritando el nombre del partido y traían gorras. Entonces, ¿qué se puede esperar de un grupo de esa naturaleza? Pues que te griten cosas. Decían ahí en Monclova que si así como gritan sacaran votos, estaría con madre”, dijo.

De acuerdo con el Gobernador, el comportamiento de ese grupo contrastó con el ambiente registrado en Saltillo durante la misma gira presidencial, donde, afirmó, se vivió un entorno de mayor respeto.

Jiménez Salinas aseguró que incluso la presidenta le expresó su inconformidad por lo ocurrido en el evento previo. “Cuando se sube a la camioneta la presidenta me dice: ‘Gobernador, qué pena por la gente de Morena que nos faltó el respeto en el evento pasado’. Esa es la imagen que se llevó la presidenta”, dijo.

En ese contexto, el Gobernador hizo un llamado a evitar la confrontación política en actos públicos, al considerar que el país requiere condiciones de colaboración institucional. “El país no está para división, para polarización. El país está para que todos cerremos filas y nos apoyemos para tener mejores municipios y un mejor estado”, afirmó.