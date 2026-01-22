Bodas Comunitarias 2026: el amor también se celebra en Frontera

FRONTERA, COAH.- Con ilusión y muchas historias por comenzar de manera formal, arrancó el registro para las Bodas Comunitarias 2026 en Frontera, donde hasta el momento 18 parejas ya dieron el primer paso para unir sus vidas legalmente.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Sara Irma Pérez anunció que la ceremonia se realizará el próximo 27 de febrero, en pleno Mes del Amor y la Amistad.

Será un evento regional, en el que participarán parejas de los 13 municipios de la Región Centro, por lo que el lugar de la celebración aún está por definirse.

Acompañada por Karen Cadena, presidenta del DIF municipal, y Daniel López Gaytán, secretario del Ayuntamiento, la Alcaldesa destacó que estas bodas no solo representan un trámite legal, sino un momento significativo para las familias y para la comunidad.

Karen Cadena compartió que la respuesta ha sido muy positiva y que en apenas cuatro días el número de registros continúa creciendo. Explicó que los requisitos son accesibles: ser mayores de edad, presentar INE y CURP, y realizar los exámenes prenupciales. Para facilitar este último paso, el DIF gestionó un proveedor local que ofrece los estudios a un costo simbólico de 100 pesos, cuando normalmente pueden llegar a costar hasta mil 900 pesos.