Bodas Comunitarias 2026: el amor también se celebra en Frontera

Coahuila
/ 22 enero 2026
    Bodas Comunitarias 2026: el amor también se celebra en Frontera
    La alcaldesa de Frontera, Coahuila, Sara Irma Pérez (centro), anunció formalmente el evento Bodas Comunitarias 2026, en el que podrán participar personas de 13 municipios de la Región Centro. FOTO: LIDIET MEXICANO

Hasta el momento suman 18 parejas inscritas; la ceremonia se llevará a canbo el 27 de febrero

FRONTERA, COAH.- Con ilusión y muchas historias por comenzar de manera formal, arrancó el registro para las Bodas Comunitarias 2026 en Frontera, donde hasta el momento 18 parejas ya dieron el primer paso para unir sus vidas legalmente.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Sara Irma Pérez anunció que la ceremonia se realizará el próximo 27 de febrero, en pleno Mes del Amor y la Amistad.

Será un evento regional, en el que participarán parejas de los 13 municipios de la Región Centro, por lo que el lugar de la celebración aún está por definirse.

Acompañada por Karen Cadena, presidenta del DIF municipal, y Daniel López Gaytán, secretario del Ayuntamiento, la Alcaldesa destacó que estas bodas no solo representan un trámite legal, sino un momento significativo para las familias y para la comunidad.

Karen Cadena compartió que la respuesta ha sido muy positiva y que en apenas cuatro días el número de registros continúa creciendo. Explicó que los requisitos son accesibles: ser mayores de edad, presentar INE y CURP, y realizar los exámenes prenupciales. Para facilitar este último paso, el DIF gestionó un proveedor local que ofrece los estudios a un costo simbólico de 100 pesos, cuando normalmente pueden llegar a costar hasta mil 900 pesos.

$!Karen Cadena, presidenta del DIF municipal, la alcaldesa Sara Irma Pérez y Daniel López Gaytán, secretario del Ayuntamiento.
Karen Cadena, presidenta del DIF municipal, la alcaldesa Sara Irma Pérez y Daniel López Gaytán, secretario del Ayuntamiento. FOTO: LIDIET MEXICANO

Más allá del festejo, las autoridades recordaron que el matrimonio brinda seguridad y certeza jurídica, protege a la pareja y a los hijos, y facilita trámites relacionados con herencias, bienes, pensiones y derechos sociales. Además, representa un acto de amor que deja huella en las familias y en las generaciones que vienen detrás.

Finalmente, se invitó a todas las parejas fronterenses que, por distintas circunstancias, no han podido casarse —ya sea por tiempo, trabajo o cuestiones económicas— a aprovechar esta oportunidad que busca quitar obstáculos y sumar sonrisas, con el respaldo del Ayuntamiento, el DIF municipal y el Gobierno del Estado.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

