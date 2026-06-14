FUTFEST Saltillo 2026 reúne a cientos de familias con futbol internacional y concierto de los Navaira

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    FUTFEST Saltillo 2026 reúne a cientos de familias con futbol internacional y concierto de los Navaira
    Familias acudieron al Biblioparque Norte para disfrutar de una jornada llena de futbol internacional, música y actividades recreativas dentro del FUTFEST Saltillo 2026. CORTESÍA

Cientos de asistentes disfrutaron partidos internacionales, atracciones recreativas y el concierto de Diego y Emilio Navaira durante una de las jornadas más concurridas del festival

El ambiente mundialista se apoderó este sábado del Biblioparque Norte, donde cientos de personas se dieron cita para disfrutar de una nueva jornada del FUTFEST Saltillo 2026, evento que combina futbol, cultura, entretenimiento y actividades para toda la familia en el marco de los festejos por el 449 aniversario de la ciudad.

Desde temprana hora, familias completas comenzaron a llegar al recinto para participar en las distintas dinámicas programadas, que incluyeron la transmisión de encuentros internacionales, actividades recreativas, espacios gastronómicos y espectáculos musicales.

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Uno de los principales atractivos de la jornada fue la proyección en pantalla gigante de los partidos entre Brasil y Marruecos, así como el duelo entre Haití y Escocia, encuentros que mantuvieron atentos a los aficionados al futbol y generaron un ambiente de entusiasmo entre los asistentes.

La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, destacó la respuesta positiva que ha tenido el festival desde su arranque y reiteró la invitación para que las familias continúen participando en las actividades que se desarrollarán durante las próximas semanas.

Señaló que el objetivo es ofrecer espacios de convivencia para personas de todas las edades, mediante una programación que integra deporte, recreación y cultura en un mismo lugar.

Durante la tarde, el escenario principal recibió a Diego y Emilio Navaira, quienes presentaron el espectáculo “Siempre Juntos”. Los artistas interpretaron temas representativos de la música texana y regional mexicana, además de rendir homenaje al legado musical de su padre, Emilio Navaira, provocando la ovación del público.

Además de disfrutar los encuentros deportivos y el concierto, los visitantes tuvieron acceso a juegos mecánicos, áreas de comida, venta de recuerdos y diversas activaciones interactivas relacionadas con el futbol, donde niños, jóvenes y adultos pusieron a prueba sus habilidades con el balón.

$!Diego y Emilio Navaira hicieron vibrar al público con el espectáculo “Siempre Juntos”, recordando los grandes éxitos que marcaron la trayectoria musical de Emilio Navaira.
Diego y Emilio Navaira hicieron vibrar al público con el espectáculo “Siempre Juntos”, recordando los grandes éxitos que marcaron la trayectoria musical de Emilio Navaira. CORTESÍA

El FUTFEST Saltillo 2026 contempla más de 120 actividades distribuidas a lo largo de varias semanas, entre ellas transmisiones de partidos, exhibiciones deportivas, eventos culturales y presentaciones artísticas vinculadas al Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026.

$!Juegos mecánicos, activaciones deportivas, gastronomía y transmisiones de partidos forman parte de las más de 120 actividades que ofrece el FUTFEST Saltillo 2026.
Juegos mecánicos, activaciones deportivas, gastronomía y transmisiones de partidos forman parte de las más de 120 actividades que ofrece el FUTFEST Saltillo 2026. CORTESÍA

Las actividades permanecerán disponibles hasta el próximo 19 de julio. Las personas interesadas en asistir pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma Ticket To Go y en las sucursales de JR Sombreros.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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