FUTFEST Saltillo 2026 reúne a cientos de familias con futbol internacional y concierto de los Navaira

Desde temprana hora, familias completas comenzaron a llegar al recinto para participar en las distintas dinámicas programadas, que incluyeron la transmisión de encuentros internacionales, actividades recreativas, espacios gastronómicos y espectáculos musicales.

El ambiente mundialista se apoderó este sábado del Biblioparque Norte, donde cientos de personas se dieron cita para disfrutar de una nueva jornada del FUTFEST Saltillo 2026 , evento que combina futbol, cultura, entretenimiento y actividades para toda la familia en el marco de los festejos por el 449 aniversario de la ciudad.

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la proyección en pantalla gigante de los partidos entre Brasil y Marruecos, así como el duelo entre Haití y Escocia, encuentros que mantuvieron atentos a los aficionados al futbol y generaron un ambiente de entusiasmo entre los asistentes.

La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, destacó la respuesta positiva que ha tenido el festival desde su arranque y reiteró la invitación para que las familias continúen participando en las actividades que se desarrollarán durante las próximas semanas.

Señaló que el objetivo es ofrecer espacios de convivencia para personas de todas las edades, mediante una programación que integra deporte, recreación y cultura en un mismo lugar.

Durante la tarde, el escenario principal recibió a Diego y Emilio Navaira, quienes presentaron el espectáculo “Siempre Juntos”. Los artistas interpretaron temas representativos de la música texana y regional mexicana, además de rendir homenaje al legado musical de su padre, Emilio Navaira, provocando la ovación del público.

Además de disfrutar los encuentros deportivos y el concierto, los visitantes tuvieron acceso a juegos mecánicos, áreas de comida, venta de recuerdos y diversas activaciones interactivas relacionadas con el futbol, donde niños, jóvenes y adultos pusieron a prueba sus habilidades con el balón.