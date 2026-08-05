Brigada de salud llevará atención preventiva a habitantes de Nadadores, Coahuila

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    Brigada de salud llevará atención preventiva a habitantes de Nadadores, Coahuila
    Habitantes de Nadadores, Coahuila, podrán acudir a recibir orientación y servicios preventivos durante la brigada de salud. CORTESÍA

La jornada se realizará este jueves con servicios enfocados en la prevención y el cuidado de la salud familiar

NADADORES, COAH.- Habitantes de Nadadores, Coahuila, tendrán acceso a servicios de salud durante la brigada de atención que se realizará este jueves 6 de agosto en las instalaciones del DIF Municipal, como parte de las acciones para acercar servicios preventivos a la población.

La jornada se desarrollará en un horario de 09:00 12:00 horas, donde las familias podrán acudir para recibir atención y orientación relacionada con el cuidado de la salud.

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Este tipo de brigadas incluyen consultas médicas generales, revisiones preventivas, detecciones de enfermedades crónicas, orientación nutricional y canalización a programas de apoyo.

$!Las jornadas médicas buscan acercar atención básica a familias, como en este caso a las de Nadadores, Coahuila.
Las jornadas médicas buscan acercar atención básica a familias, como en este caso a las de Nadadores, Coahuila. CORTESÍA

La actividad forma parte de las acciones que el Gobierno Municipal de Nadadores realiza en coordinación con áreas de asistencia social para facilitar el acceso a servicios básicos de salud, principalmente para personas que requieren atención cercana a sus comunidades.

Las brigadas médicas representan una alternativa para detectar oportunamente padecimientos como hipertensión, diabetes y otros problemas de salud que pueden ser atendidos con seguimiento adecuado.

El DIF Municipal será el punto de encuentro para esta actividad, en la que se espera la participación de habitantes interesados en recibir atención y conocer medidas para mejorar el cuidado de su salud.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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