Brigada de salud llevará atención preventiva a habitantes de Nadadores, Coahuila

NADADORES, COAH.- Habitantes de Nadadores, Coahuila, tendrán acceso a servicios de salud durante la brigada de atención que se realizará este jueves 6 de agosto en las instalaciones del DIF Municipal, como parte de las acciones para acercar servicios preventivos a la población. La jornada se desarrollará en un horario de 09:00 12:00 horas, donde las familias podrán acudir para recibir atención y orientación relacionada con el cuidado de la salud.

Este tipo de brigadas incluyen consultas médicas generales, revisiones preventivas, detecciones de enfermedades crónicas, orientación nutricional y canalización a programas de apoyo.

La actividad forma parte de las acciones que el Gobierno Municipal de Nadadores realiza en coordinación con áreas de asistencia social para facilitar el acceso a servicios básicos de salud, principalmente para personas que requieren atención cercana a sus comunidades. Las brigadas médicas representan una alternativa para detectar oportunamente padecimientos como hipertensión, diabetes y otros problemas de salud que pueden ser atendidos con seguimiento adecuado. El DIF Municipal será el punto de encuentro para esta actividad, en la que se espera la participación de habitantes interesados en recibir atención y conocer medidas para mejorar el cuidado de su salud.

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