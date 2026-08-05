Pierde México 204 mil hectáreas forestales al año por ganadería y construcción

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    Pierde México 204 mil hectáreas forestales al año por ganadería y construcción
    Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se habló sobre la Jornada Nacional de Reforestación. CUARTOSCURO

La Semarnat enfrenta desafíos en materia forestal por incendios, plagas y enfermedades, pero el principal es la tala ilegal

La Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que México pierde casi 204 mil hectáreas de cobertura forestal al año como consecuencia de actividades como la ganadería y la construcción.

Durante la mañanera, la funcionaria reconoció que el País enfrenta además afectaciones por incendios, plagas y enfermedades, mientras que la tala ilegal representa actualmente el principal desafío en materia forestal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-pide-detener-a-los-homicidas-de-cesar-gastelum-e-investigar-el-movil-del-crimen-BC22640818

“Tenemos casi 204 mil hectáreas al año que se deforestan por miles de razones: por ganadería, porque se hacen edificios, hoteles. Entonces hay un tema de deforestación”, explicó.

Al presentar la Jornada Nacional de Reforestación, Bárcena señaló que alrededor del 70 por ciento del territorio nacional tiene cobertura forestal, entre bosques, selvas, manglares y matorrales.

Agregó que el 60 por ciento de los ecosistemas forestales se encuentra en terrenos comunitarios o ejidales, por lo que consideró indispensable involucrar a las comunidades en las labores de conservación y restauración.

La titular de Medio Ambiente reconoció que la tala clandestina constituye actualmente el problema más grave que enfrenta el sector.

“El mayor desafío que tenemos hoy en México es la tala ilegal y justamente la estamos atendiendo de manera conjunta con varias secretarías y, sobre todo, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, afirmó.

Sobre los incendios forestales, Bárcena sostuvo que 2026 ha registrado mejores condiciones, aunque señaló que normalmente las afectaciones alcanzan casi 846 mil hectáreas.

También reportó unas 62 mil hectáreas afectadas por plagas y enfermedades forestales.

La funcionaria destacó que la conservación de bosques y selvas resulta necesaria para mantener el ciclo del agua, regenerar suelos, impulsar actividades productivas y enfrentar los efectos del cambio climático.

ALISTAN JORNADA NACIONAL

La Secretaria de Agricultura, Columba López, informó que el próximo 9 de agosto el Gobierno realizará una jornada de reforestación en las 32 entidades del País.

Las acciones abarcarán 621 municipios, mil 632 núcleos agrarios y unas 32 mil hectáreas, en las que se plantarán más de 6.6 millones de árboles y plantas.

En la jornada participarán 235 mil 997 personas y se utilizarán drones para dispersar semillas previamente recubiertas con sustratos para favorecer su germinación y evitar que sean consumidas por animales.

López informó que la estrategia contempla bosques templados y nublados, selvas húmedas y secas, matorrales, pastizales y manglares, además de 37 áreas naturales protegidas.

La funcionaria agregó que este año se prevé reforestar con 430 mil plantas de especies consideradas maderas finas, principalmente en Michoacán y Guerrero, como parte de los planes de justicia que se aplican en esas regiones.

También se producen plantas de unos 15 cultivos comerciales, entre ellos cacao, café, papaya y guanábana, con alrededor de 200 mil ejemplares anuales.

La titular de Agricultura aseguró que Sembrando Vida mantiene una producción anual de 300 millones de plantas para atender nuevas superficies y sustituir ejemplares afectados por desastres naturales, plagas, enfermedades o estrés hídrico.

En ese programa participan más de 417 mil sembradoras y sembradores, quienes también entregan plantas a comunidades, municipios y gobiernos estatales.

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