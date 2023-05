Bulevar Valdés Sánchez y Periférico LEA, más complicaciones que un cruce normal en Saltillo

Señalaron que pese a la existencia de dichos pasos peatonales, el tiempo estimado de espera para cruzar los fragmentos del periférico sin semáforos son de hasta 10 minutos a veces y, sobre todo, riesgosos.

También expresaron que la cantidad de tráfico que se genera en horas pico es algo sumamente difícil de lidiar si estás conduciendo.

“El intentar incorporase a LEA en ese tramo, aparte de que es todo un reto, para los conductores principiantes es un suicidio, sobre todo entre las 13:30 hasta las 17:00 horas, porque los conductores no te seden el paso, aunque lleves direccionales y espejees”, expresó.

Los conductores comentan que salir a esas horas, de lo que se supone es la vía más rápida de la ciudad, puede tomar hasta 20 minutos o más dependiendo desde donde se incorporen al periférico, mientras que en el bulevar Jesús Valdés Sánchez las filas a veces se acumulan hasta la altura del Estadio de Béisbol Francisco I. Madero.

La cantidad de tráfico en la zona, así como la poca educación vial —sumado a lo resbaloso que es el suelo— son las condiciones que han ocasionado diferentes accidentes en el cruce.

Como lo fue un caso de un tráiler que, a inicios del 2023, dejó graves daños en un vehículo particular, luego de no respetar los señalamientos y semáforos puestos en el lugar. Afortunadamente en esa ocasión no se reportaron heridos.