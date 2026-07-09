Busca Coahuila rescate de empleos tras posible cierre de la fabricante Palliser

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Busca Coahuila rescate de empleos tras posible cierre de la fabricante Palliser
    El Gobierno de Coahuila buscará alternativas con Palliser para evitar despidos y, en caso de un cierre, apoyar la reubicación de cerca de 900 trabajadores en otras empresas. ARCHIVO

La empresa analiza la liquidación o venta de sus plantas en la Región Sureste y Matamoros ante la baja demanda del mercado estadounidense

El Gobierno del Estado alista reuniones con directivos de la empresa fabricante de muebles Palliser para evaluar alternativas que eviten la pérdida de empleos ante la posible liquidación o venta de sus operaciones en la Región Sureste de Coahuila y en Matamoros.

El secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares, explicó que la compañía atraviesa una situación financiera complicada, provocada por la desaceleración del consumo en Estados Unidos y Canadá, sus principales mercados de exportación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/retrasan-por-incertidumbre-en-t-mec-inversiones-por-6-mil-mdp-en-coahuila-KD22036639

“Tienen dos operaciones y vienen a explicarnos su situación actual. Creo que están en una situación difícil: cerrar o vender. En la Región Sureste y en Matamoros tienen un cliente que está evaluando comprar la operación”, explicó el funcionario.

Olivares detalló que la situación de Palliser afecta a cerca de 900 trabajadores: 400 en la planta de Matamoros y 500 en la Región Sureste, como consecuencia de la menor demanda en la industria mueblera de exportación.

“Todo lo que producimos aquí es para el mercado estadounidense. El que exista una desaceleración en la dinámica de consumo en ese país nos impacta en todo lo que producimos, al ser un estado exportador”, refirió Olivares.

El titular de la dependencia precisó que la compañía no ha entrado en un paro técnico formal, sino que ha operado bajo esquemas de jornadas reducidas durante varios meses, mientras busca la llegada de nuevos inversionistas.

ALISTAN REUBICACIÓN DE PERSONAL

En caso de que no se concrete la venta de las plantas, las autoridades estatales colaborarán con la Secretaría del Trabajo para verificar que las liquidaciones se realicen conforme a la ley y facilitar la recontratación del personal.

“Si la operación fuera absorbida por otra empresa, habría una recontratación; en su defecto, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo, buscará colocar a ese personal en otras empresas ubicadas en la región”, indicó.

Añadió que el perfil técnico de los trabajadores, enfocado principalmente en áreas de costura, facilita su incorporación a la industria automotriz local, lo que permitiría una pronta reincorporación al mercado laboral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
Empleos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vecinos de mentiras

Vecinos de mentiras
true

Libertad o brazalete electrónico pedirá defensa para Tania Flores
true

Más áreas naturales protegidas para Saltillo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Civil Coahuila desplegaron un operativo en la zona del ejido San Isidro tras el reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego contra trabajadores estadounidenses.

Piedras Negras: despliegan operativo por reporte de disparos en el río Bravo
El dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, es señalado en un análisis de registros aeronáuticos por los movimientos de una aeronave Learjet 60XR propiedad del sindicato, con 95 operaciones identificadas durante seis meses.

Coahuila: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, en la mira por vuelos privados a costa del sindicato
Con el resultado, la serie quedó empatada y se definirá este 9 de julio en el Estadio Francisco I. Madero.

Saraperos deja escapar la ventaja y Durango iguala la serie en el Madero
Si Washington no comprende hasta qué punto la guerra ha transformado el cálculo estratégico de Teherán, seguirá negociando basándose en supuestos que ya no existen y seguirá elaborando acuerdos que ninguna de las partes cree realmente que la otra vaya a cumplir.

Afirman que Trump está bombardeando Irán de nuevo y volviendo a cometer errores
Un tribunal de la autoproclamada República Popular de Donetsk sentenció al mexicano Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión por presuntamente participar como combatiente del lado de Ucrania.

Mexicano es sentenciado a 14 años de prisión en Rusia por luchar a favor de Ucrania