Busca Coahuila rescate de empleos tras posible cierre de la fabricante Palliser

El secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares, explicó que la compañía atraviesa una situación financiera complicada, provocada por la desaceleración del consumo en Estados Unidos y Canadá, sus principales mercados de exportación.

El Gobierno del Estado alista reuniones con directivos de la empresa fabricante de muebles Palliser para evaluar alternativas que eviten la pérdida de empleos ante la posible liquidación o venta de sus operaciones en la Región Sureste de Coahuila y en Matamoros.

“Tienen dos operaciones y vienen a explicarnos su situación actual. Creo que están en una situación difícil: cerrar o vender. En la Región Sureste y en Matamoros tienen un cliente que está evaluando comprar la operación”, explicó el funcionario.

Olivares detalló que la situación de Palliser afecta a cerca de 900 trabajadores: 400 en la planta de Matamoros y 500 en la Región Sureste, como consecuencia de la menor demanda en la industria mueblera de exportación.

“Todo lo que producimos aquí es para el mercado estadounidense. El que exista una desaceleración en la dinámica de consumo en ese país nos impacta en todo lo que producimos, al ser un estado exportador”, refirió Olivares.

El titular de la dependencia precisó que la compañía no ha entrado en un paro técnico formal, sino que ha operado bajo esquemas de jornadas reducidas durante varios meses, mientras busca la llegada de nuevos inversionistas.

ALISTAN REUBICACIÓN DE PERSONAL

En caso de que no se concrete la venta de las plantas, las autoridades estatales colaborarán con la Secretaría del Trabajo para verificar que las liquidaciones se realicen conforme a la ley y facilitar la recontratación del personal.

“Si la operación fuera absorbida por otra empresa, habría una recontratación; en su defecto, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo, buscará colocar a ese personal en otras empresas ubicadas en la región”, indicó.

Añadió que el perfil técnico de los trabajadores, enfocado principalmente en áreas de costura, facilita su incorporación a la industria automotriz local, lo que permitiría una pronta reincorporación al mercado laboral.