Busca Coparmex capacitar a ex trabajadores de GM en idioma inglés e inteligencia artificial

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 25 enero 2026
    Busca Coparmex capacitar a ex trabajadores de GM en idioma inglés e inteligencia artificial
    Las acciones impulsadas por el sector empresarial y autoridades estatales buscan reducir el impacto económico del despido de mil 900 trabajadores y acelerar su acceso a nuevas oportunidades de empleo. FOTO: ARCHIVO

La medida busca facilitar su reincorporación laboral y atender las necesidades de las industrias

Luego del ajuste de personal registrado en la planta de motores de General Motors en Ramos Arizpe, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal informó que ya se trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado y distintos organismos empresariales para brindarles capacitación y fortalecimiento de habilidades.

Señaló que se busca que puedan otorgar a los ex empleados becas por parte del gobierno para que empleen su tiempo en reforzar habilidades necesarias en las industrias que les permitan facilitar su colocación laboral.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC suspende clases y ajusta horarios en Coahuila ante bajas temperaturas este lunes

López Villarreal detalló que entre las competencias prioritarias se encuentran el manejo de herramientas de inteligencia artificial, así como el dominio del idioma inglés, habilidades que actualmente son solicitadas por empresas transnacionales.

“Todo ese tipo de habilidades extras que están pidiendo ahorita es donde tenemos que reforzar a la gente”, expuso.

Además, señaló que se busca fortalecer los mecanismos de vinculación laboral a través de una plataforma unificada de bolsas de trabajo, en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado y cámaras empresariales, con el fin de agilizar el acceso a nuevas oportunidades de empleo.

Finalmente, destacó que este tipo de acciones buscan reducir el impacto económico del despido y facilitar una reincorporación laboral más rápida para los mil 900 trabajadores afectados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Capacitación
Ia
Idiomas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Coparmex

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La disputa por la empresa Garage y Talleres es otro caso en donde se acusa la fabricación de un delito por parte de la misma red del caso VANGUARDIA.

Acusa empresario regio de ser víctima de la misma red del caso VANGUARDIA; Fiscal y Alcalde de Monterrey niegan su participación
Los extrabajadores afirman que Altos Hornos de México arrastra un pasivo laboral de más de 700 millones de dólares.

Sale contingente de extrabajadores de AHMSA a la Ciudad de México; montará plantón en el Zócalo
Autoridades estatales refuerzan la campaña “Guardia arriba contra el gusano barrenador” para proteger al sector pecuario de Coahuila.

Refuerzan en Coahuila campaña preventiva para mantener al estado libre del gusano barrenador

Protegerte del frío extremo implica decisiones simples pero constantes.

Frío extremo: cómo proteger tu cuerpo y reducir riesgos
Tú eres ajena

Tú eres ajena
true

La excelencia profesional en el Poder Judicial

true

Manganitas ∙ AFA
Romero Herrera afirmó que las indagatorias se concentran en niveles operativos sin alcanzar a los responsables políticos.

‘Ley Maduro’ y narcopolítica: PAN acusa que Morena quiere abrir paso al narco