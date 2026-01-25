Busca Coparmex capacitar a ex trabajadores de GM en idioma inglés e inteligencia artificial

Luego del ajuste de personal registrado en la planta de motores de General Motors en Ramos Arizpe, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal informó que ya se trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado y distintos organismos empresariales para brindarles capacitación y fortalecimiento de habilidades.

Señaló que se busca que puedan otorgar a los ex empleados becas por parte del gobierno para que empleen su tiempo en reforzar habilidades necesarias en las industrias que les permitan facilitar su colocación laboral.

López Villarreal detalló que entre las competencias prioritarias se encuentran el manejo de herramientas de inteligencia artificial, así como el dominio del idioma inglés, habilidades que actualmente son solicitadas por empresas transnacionales.

“Todo ese tipo de habilidades extras que están pidiendo ahorita es donde tenemos que reforzar a la gente”, expuso.

Además, señaló que se busca fortalecer los mecanismos de vinculación laboral a través de una plataforma unificada de bolsas de trabajo, en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado y cámaras empresariales, con el fin de agilizar el acceso a nuevas oportunidades de empleo.

Finalmente, destacó que este tipo de acciones buscan reducir el impacto económico del despido y facilitar una reincorporación laboral más rápida para los mil 900 trabajadores afectados.