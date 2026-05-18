Busca Ramos Arizpe frenar accidentes viales con sanciones más severas

La iniciativa surge tras un saldo de hasta seis percances viales registrados durante el pasado fin de semana en el municipio, lo que ha encendido las alarmas de la administración local para evitar decesos en las vialidades.

El alcalde de Ramos Arizpe , Tomás Gutiérrez Merino, anunció este lunes una reunión urgente con el secretario del Ayuntamiento y el jefe de la Policía local para implementar medidas drásticas ante el preocupante aumento de accidentes automovilísticos vinculados al consumo de alcohol y la falta de pericia.

“Tengo una reunión con el secretario del Ayuntamiento y con el jefe de Policía para ver el tema de los accidentes que son por alcohol, porque no queremos que las personas mueran aquí en Ramos Arizpe”, declaró Gutiérrez Merino.

Ante la posibilidad de replicar medidas severas como las del estado de Nuevo León, donde las multas alcanzan los 60 mil pesos, el edil señaló que no se descarta elevar los montos en la demarcación si la situación lo requiere.

“Si es necesario, no es recaudación, sino poder tener lo mejor para que los ciudadanos estén a salvo; y no nada más ellos, porque provocan un accidente y después generan otro”, enfatizó.

Una de las primeras acciones inmediatas será el despliegue estratégico de patrullas en los puntos de mayor riesgo de la carretera Monterrey-Saltillo, buscando que la presencia policial obligue a los automovilistas a reducir la velocidad antes de las zonas críticas.

“Esa es una buena forma, poner la patrulla antes de llegar a la curva para que noten la presencia y poder empezar a multar a las personas que van a exceso de velocidad”, detalló el munícipe.

El alcalde lamentó la falta de conciencia de algunos ciudadanos que transitan en estado inconveniente desde tempranas horas del día.

“¿Cómo es posible que una persona a las 7 de la mañana vaya a exceso de velocidad y con alcohol o con latas de cerveza en el carro?”, cuestionó.

Asimismo, Gutiérrez Merino manifestó su preocupación por la recurrencia de siniestros graves que involucran a motociclistas, por lo que buscará establecer una estrategia metropolitana homogénea con las autoridades de la capital del estado.

“Estamos teniendo el problema de las cinco muertes en motocicleta y accidentes muy severos. Estamos viendo qué vamos a hacer aquí en Ramos y proponerlo o ponernos de acuerdo con el alcalde de Saltillo para que en la misma región seamos muy estrictos con las multas y las sanciones”, concluyó.