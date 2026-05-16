En Coahuila, refuerza Sefirc vigilancia sobre recursos públicos y obras

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc) informó que reforzó las acciones de vigilancia y supervisión sobre el uso de recursos públicos y la ejecución de obras estatales mediante esquemas de participación ciudadana y mecanismos de transparencia. La titular de la dependencia, Elma Marisol Martínez González, señaló que actualmente operan 609 Comités Ciudadanos integrados por más de 7 mil 955 beneficiarios de 49 programas estatales, quienes verifican el cumplimiento de las reglas de operación y la correcta entrega de apoyos.

Entre los programas supervisados se encuentran el de Apoyo a Familias Coahuilenses en su modalidad alimentaria, Reforestación Social, UNEDIF, Atención Integral del Adulto Mayor, Escrituras, Agua Potable y Mejoramiento Genético.

Además, mil 500 estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria participan en 250 comités del Observatorio Infantil “Pequeños Agentes de Cambio”, enfocados en evaluar el programa de Útiles, Uniformes y Calzado Escolar en 112 planteles educativos. La funcionaria destacó también la operación del Observatorio en Salud y del Observatorio Ciudadano en Salud, mediante los cuales se revisan servicios de telemedicina, la Tarjeta de la Salud y las condiciones sanitarias en establecimientos comerciales, hospitales y restaurantes.

En materia de infraestructura, la Sefirc detalló que durante 2025 se realizaron 460 inspecciones de campo y 370 fiscalizaciones de obra para verificar que los proyectos estatales se ejecuten conforme a los contratos y dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, la dependencia indicó que mantiene vigilancia permanente a través de Órganos Internos de Control en las 53 dependencias y entidades estatales, con el objetivo de prevenir actos de corrupción y supervisar el gasto público en tiempo real. En el rubro de transparencia, Coahuila se ubicó entre las primeras cinco entidades del país en instalar el Comité del Subsistema de Transparencia, cumpliendo con la homologación de la reforma constitucional en la materia.

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