Busca senadora coahuilense acercar la ciencia y tecnología a estudiantes

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Busca senadora coahuilense acercar la ciencia y tecnología a estudiantes
    La senadora Cecilia Guadiana Mandujano promueve actividades de divulgación científica para estudiantes de todos los niveles educativos. ARCHIVO

La legisladora Cecilia Guadiana impulsa cambios legales para fomentar ferias científicas, talleres y prácticas experimentales, además de vincular escuelas con empresas tecnológicas

Acercar a los estudiantes a la investigación y despertar su interés por la innovación son parte de los objetivos de una iniciativa promovida por la senadora coahuilense Cecilia Guadiana Mandujano, que busca ampliar las actividades científicas dentro de las escuelas mediante experiencias prácticas y espacios de divulgación.

La propuesta pretende que niñas, niños y jóvenes tengan más oportunidades de explorar distintas disciplinas fuera de las clases convencionales. Para ello, contempla actividades como experimentos, exposiciones, concursos académicos, talleres, conferencias y visitas guiadas, con las que se busca estimular la creatividad y el pensamiento crítico desde las primeras etapas educativas.

Megapuente escolar en Coahuila: estudiantes tendrán cuatro días de descanso

El planteamiento legislativo contempla cambios al artículo 53 de la Ley General de Educación y al artículo 44 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. El dictamen fue aprobado por la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que amplió las alternativas de aprendizaje y divulgación incluidas en la propuesta.

Uno de los propósitos es que el alumnado no solo adquiera conocimientos teóricos, sino que también desarrolle habilidades para analizar situaciones, investigar y plantear soluciones a problemas de su entorno. Con estas experiencias, se busca que la ciencia tenga una mayor presencia en la formación académica y despierte el interés por las áreas científicas y tecnológicas.

La iniciativa también plantea fortalecer la colaboración entre los centros educativos y empresas públicas y privadas vinculadas con la tecnología y la innovación. Esta relación permitiría acercar a los estudiantes a los espacios donde se desarrollan proyectos científicos y tecnológicos, además de mostrarles posibles campos de especialización profesional.

Con este proyecto, Cecilia Guadiana busca ampliar las herramientas disponibles para la formación de las nuevas generaciones y favorecer su participación en el desarrollo científico del país. Aunque el dictamen ya recibió el aval de la comisión correspondiente, la propuesta debe continuar su proceso legislativo para determinar su eventual aplicación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciencia
Leyes

Localizaciones


Coahuila
México

Organizaciones


Senado De la República

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Escudo de las Américas

Escudo de las Américas
La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Carece de representatividad empresariado de Monclova
La cercanía entre vivienda y empleo puede reducir gastos de traslado y liberar tiempo para actividades personales y familiares. En la imagen, Veredas Residencial. FOTO: OMAR SAUCEDO

Saltillo: ¿Cuál es el verdadero costo de vivir lejos del trabajo?
Los manifestantes entregaron un escrito formal en el que advierten sobre los riesgos operativos y económicos del nuevo modelo judicial.

Abogados bloquean la Francisco Coss en Saltillo; piden frenar traslado de juzgados
La Liga de la Sierra de Arteaga prohibió las apuestas entre los equipos que compiten por el campeonato.

Liga de la Sierra de Arteaga veta el Campo de Escobedo y prohíbe apuestas en el campeonato
El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegando al Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka en Miami.

Flávio Bolsonaro se declara como el ‘verdadero presidente electo de Brasil’
El papa León XIV saluda con la mano a su llegada a la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 28 de octubre de 2026.

Dice alto funcionario del Vaticano que el cáncer de León XIV ‘cambia las reglas’ del papado