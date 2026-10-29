Busca senadora coahuilense acercar la ciencia y tecnología a estudiantes

La propuesta pretende que niñas, niños y jóvenes tengan más oportunidades de explorar distintas disciplinas fuera de las clases convencionales. Para ello, contempla actividades como experimentos, exposiciones, concursos académicos, talleres, conferencias y visitas guiadas, con las que se busca estimular la creatividad y el pensamiento crítico desde las primeras etapas educativas.

Acercar a los estudiantes a la investigación y despertar su interés por la innovación son parte de los objetivos de una iniciativa promovida por la senadora coahuilense Cecilia Guadiana Mandujano , que busca ampliar las actividades científicas dentro de las escuelas mediante experiencias prácticas y espacios de divulgación.

El planteamiento legislativo contempla cambios al artículo 53 de la Ley General de Educación y al artículo 44 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. El dictamen fue aprobado por la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que amplió las alternativas de aprendizaje y divulgación incluidas en la propuesta.

Uno de los propósitos es que el alumnado no solo adquiera conocimientos teóricos, sino que también desarrolle habilidades para analizar situaciones, investigar y plantear soluciones a problemas de su entorno. Con estas experiencias, se busca que la ciencia tenga una mayor presencia en la formación académica y despierte el interés por las áreas científicas y tecnológicas.

La iniciativa también plantea fortalecer la colaboración entre los centros educativos y empresas públicas y privadas vinculadas con la tecnología y la innovación. Esta relación permitiría acercar a los estudiantes a los espacios donde se desarrollan proyectos científicos y tecnológicos, además de mostrarles posibles campos de especialización profesional.

Con este proyecto, Cecilia Guadiana busca ampliar las herramientas disponibles para la formación de las nuevas generaciones y favorecer su participación en el desarrollo científico del país. Aunque el dictamen ya recibió el aval de la comisión correspondiente, la propuesta debe continuar su proceso legislativo para determinar su eventual aplicación.