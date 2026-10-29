Liga de la Sierra de Arteaga veta el Campo de Escobedo y prohíbe apuestas en el campeonato

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    Liga de la Sierra de Arteaga veta el Campo de Escobedo y prohíbe apuestas en el campeonato
    La Liga de la Sierra de Arteaga prohibió las apuestas entre los equipos que compiten por el campeonato. REDES SOCIALES

La liga suspendió el uso del Campo de Escobedo por incidentes ocurridos el domingo y prohibió las apuestas entre equipos participantes

La Liga de la Sierra de Arteaga, Coahuila, anunció dos medidas dirigidas a los equipos que participan en su campeonato: la suspensión del uso del Campo de Escobedo hasta nuevo aviso y la prohibición de realizar apuestas entre los conjuntos competidores, con el propósito de preservar el orden y el juego limpio en la competencia.

A través de un comunicado dirigido a managers, jugadores, equipos y aficionados, la mesa directiva informó que el veto al campo se determinó a raíz de los acontecimientos registrados el domingo pasado, aunque no detalló qué sucedió durante esa jornada.

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La organización explicó que la decisión responde a una indicación de la Presidencia Municipal de Arteaga, por lo que pidió a los integrantes de la liga respetar la disposición de las autoridades locales.

Con esta medida, el Campo de Escobedo no podrá utilizarse para ninguna actividad relacionada con la competencia, incluidos entrenamientos, encuentros amistosos y partidos oficiales. La restricción permanecerá vigente hasta que la liga informe sobre su levantamiento.

PROHÍBEN APUESTAS

En el mismo aviso, la directiva estableció la prohibición de cualquier tipo de apuesta entre los equipos que disputan el campeonato.

La liga argumentó que estas prácticas pueden generar interpretaciones equivocadas entre jugadores y managers, además de afectar el ambiente deportivo y el desarrollo de los encuentros.

Por ello, exhortó a los participantes a abstenerse de realizar apuestas y a conducirse con respeto durante las actividades de la competencia.

Aunque el comunicado no establece sanciones específicas para quienes incumplan esta disposición, la mesa directiva solicitó la colaboración de todos los integrantes para mantener la disciplina y evitar situaciones que puedan perjudicar el torneo.

Finalmente, la organización agradeció la comprensión de los equipos y de la afición, y reiteró su llamado a respetar las medidas anunciadas para favorecer el buen desarrollo de la Liga de la Sierra de Arteaga.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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