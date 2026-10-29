Liga de la Sierra de Arteaga veta el Campo de Escobedo y prohíbe apuestas en el campeonato

La Liga de la Sierra de Arteaga, Coahuila, anunció dos medidas dirigidas a los equipos que participan en su campeonato: la suspensión del uso del Campo de Escobedo hasta nuevo aviso y la prohibición de realizar apuestas entre los conjuntos competidores, con el propósito de preservar el orden y el juego limpio en la competencia. A través de un comunicado dirigido a managers, jugadores, equipos y aficionados, la mesa directiva informó que el veto al campo se determinó a raíz de los acontecimientos registrados el domingo pasado, aunque no detalló qué sucedió durante esa jornada.

La organización explicó que la decisión responde a una indicación de la Presidencia Municipal de Arteaga, por lo que pidió a los integrantes de la liga respetar la disposición de las autoridades locales. Con esta medida, el Campo de Escobedo no podrá utilizarse para ninguna actividad relacionada con la competencia, incluidos entrenamientos, encuentros amistosos y partidos oficiales. La restricción permanecerá vigente hasta que la liga informe sobre su levantamiento.

PROHÍBEN APUESTAS En el mismo aviso, la directiva estableció la prohibición de cualquier tipo de apuesta entre los equipos que disputan el campeonato. La liga argumentó que estas prácticas pueden generar interpretaciones equivocadas entre jugadores y managers, además de afectar el ambiente deportivo y el desarrollo de los encuentros. Por ello, exhortó a los participantes a abstenerse de realizar apuestas y a conducirse con respeto durante las actividades de la competencia. Aunque el comunicado no establece sanciones específicas para quienes incumplan esta disposición, la mesa directiva solicitó la colaboración de todos los integrantes para mantener la disciplina y evitar situaciones que puedan perjudicar el torneo. Finalmente, la organización agradeció la comprensión de los equipos y de la afición, y reiteró su llamado a respetar las medidas anunciadas para favorecer el buen desarrollo de la Liga de la Sierra de Arteaga.

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