Saltillo: ¿Cuál es el verdadero costo de vivir lejos del trabajo?

Vivir lejos del trabajo cuesta, y en ocasiones mucho más de lo que crees. Pero esa cuenta no aparece en la mensualidad de una casa: se paga todos los días en gasolina, mantenimiento del vehículo, tiempo de traslado y desgaste personal. En Saltillo, el impacto puede ser considerable para quienes trabajan en zonas industriales alejadas de su vivienda, como en el caso de Ramos Arizpe o Derramadero.

Javier Requenes es un ciudadano que recorre decenas de kilómetros diariamente hacia su lugar de trabajo y estima un gasto de miles de pesos mensuales en gasolina. Su trayecto toma más de 40 minutos. Pero la distancia también consume otro recurso: tiempo. “Más tiempo de sueño, menos estrés y más tiempo para actividades personales”, respondió Requenes al plantearle cómo cambiaría su rutina si viviera a unos 15 minutos de su empleo. Abraham Cisneros, por su parte, ya experimenta esa diferencia. Actualmente trabaja a unos 10 minutos de casa y asegura que la cercanía le permite desayunar o comer ahí e incluso realizar algunos recorridos caminando. Antes, explicó, los largos traslados reducían sus posibilidades de realizar actividades después del trabajo.

A esa ecuación se suma la convivencia familiar. Salir temprano y regresar por la noche puede convertir varias horas de cada semana en tiempo destinado exclusivamente a moverse entre casa y empleo.

Para el experto en finanzas Marcelo Lara Saucedo, expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), estos gastos deben considerarse al evaluar la compra de una vivienda. Además de la mensualidad hipotecaria, el comprador debería analizar combustible, mantenimiento, transporte, accesos, servicios y plusvalía. La ubicación, entonces, deja de ser sólo una cuestión de comodidad y se convierte en una variable financiera: dos viviendas con precios similares pueden representar costos muy distintos si una exige recorridos diarios más largos. Una opción que destacaron los entrevistados es el fraccionamiento Veredas Residencial, de la desarrolladora de vivienda Ruba. Cuya ubicación ha resuelto la pérdida de tiempo debido a las distancias y el tráfico para las personas que señalaron laborar en la zona industrial de Ramos Arizpe. Incorpora la conectividad al tener acceso principal cercano al bulevar Plan de Guadalupe, una de las vialidades de mayor relevancia en Ramos Arizpe. Para quienes trabajan en los corredores industriales de Saltillo y su zona metropolitana, reducir la distancia entre casa y empleo puede significar menos gasto recurrente y más tiempo disponible. Al comprar una vivienda para los próximos años, la pregunta no es únicamente cuánto cuesta adquirirla, sino cuánto costará vivir ahí todos los días. En esa ecuación, una mejor ubicación puede volver más rentable la vivienda.