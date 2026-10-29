Carece de representatividad empresariado de Monclova

Los perfiles de los dirigentes de los principales organismos comerciales hablan de una iniciativa privada indolente y acomodaticia, sin clase ni nivel.

Tiempo hace que el sector empresarial de Monclova sobrevive entre la impotencia y la desidia, luego que AHMSA dejó de ser el eje económico en la Región Centro.

Carentes de representatividad ante instancias estatales y municipales, los líderes de las cámaras, según sus críticos, se la pasan en charlas de café y en pedir beneficios a título personal.

Nunca como ahora, los organismos empresariales acereros se encuentran en manos de comerciantes de medio pelo, y si usted no lo cree, ahí le va un breve resumen.

El líder de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdez Pérez, es propietario de la papelería Abaco; y el dirigente de la CMIC, Humberto Prado Montemayor, es dueño de Climas Prado.

La Unión de Organismos Empresariales de Monclova es presidida por el dentista Óscar Mario Medina, cuyo mejor logro es la salida de la CMIC y Canacintra del organismo que rige.

Jorge Mtanous se defiende al frente de la Canacintra, es propietario de un taller metalmecánico, pero goza de buenos contactos a nivel estatal y federal.

¿Dónde están los Zavaleta, los Benavides, los Williamson y los Villaseñor?, que desde siempre han sido los apellidos de renombre en Monclova.

Mientras los dirigentes de los organismos empresariales de Monclova sean del tamaño de los actuales, nadie les va a hacer caso, pues nunca podrán codearse en grandes ligas.

Al tiempo...

NUEVO PRESIDENTE

El empresario Jorge del Bosque Salinas tomará hoy protesta como nuevo presidente de la Fundación UAdeC, en sustitución de Leonardo Dávila Salinas.

A la sesión, a realizarse en el Infoteca de Universidad, Campus Arteaga, asistirán el gobernador Manolo Jiménez; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz; y el rector Octavio Pimentel.

El evento está programado a eso de las 13:00 horas y se espera la asistencia de los responsables regionales de la fundación que se dedica a conseguir becas para estudiantes universitarios.

Hay que ir...

FRENTE A FRENTE

Tremendo agarrón es el que se avecina en el distrito electoral I, con cabecera en Piedras Negras, entre la exalcaldesa Sonia Villarreal y Cynthia Villarreal, viuda del exalcalde Fernando Purón.

Sonia, según se ve, será la candidata del PRI a la diputación federal, en tanto Cynthia solicitó licencia en el ayuntamiento nigropetense para intentar abanderar a Morena en el distrito I.

Entre ambas hay historia, y digamos que no de la buena, pues Cynthia tuvo que soportar desprecios y arbitrariedades de la ex alcaldesa por temas políticos con Purón.

Como se recordará, Fernando, siendo candidato del PRI a diputado federal, fue ejecutado en junio del 2018 al salir de un evento político en la UAdeC, en Piedras Negras.

Su viuda, Cynthia Villarreal, prohibió el acceso al funeral del entonces gobernador, Rubén Moreira, tras una serie de desencuentros entre el mandatario estatal y el político nigropetense.

La política hoy pone de nuevo a Sonia y Cynthia frente a frente...

SIGUE VIVO

Dar incentivos fiscales del 50 por ciento de descuento anual sobre el ISR a las empresas que contraten jóvenes en su primer empleo.

Otorgar el 50 por ciento de descuento en el pago del impuesto sobre la renta, durante dos años, a las empresas que den trabajo a personas mayores de 55 años.

Las anteriores propuestas serán presentadas como iniciativas de ley en el Congreso de la Unión por el diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso, según posteó en redes sociales.

Antes de concluir su mensaje, Abramo Masso dijo que Coahuila le ha dado la oportunidad de ganar siete elecciones y que hoy y siempre, en territorio y en tribuna, le cumple a los ciudadanos.

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