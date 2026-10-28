Dice alto funcionario del Vaticano que el cáncer de León XIV ‘cambia las reglas’ del papado

ROMA- Aunque el papa León XIV se recupera favorablemente de una cirugía por cáncer de pulmón y seguirá adelante con un gran viaje a América Latina la próxima semana, el diagnóstico “cambia un poco las reglas del juego” para el Vaticano y para el pontificado aún joven de León, manifestó el martes un alto funcionario vaticano. El arzobispo Paul Richard Gallagher, ministro de Exteriores de la Santa Sede, señaló que había existido la tentación de pensar que León era un “Superman, un superpapa” tras ser elegido en 2025 y “se puso manos a la obra” tras la prolongada enfermedad y muerte del papa Francisco.

“El hecho de que haya enfermado de la que es, en muchos sentidos, una de las enfermedades más comunes de nuestra época significa que es un pobre mortal como el resto de nosotros. Y creo que eso va a cambiar la manera en que lo vemos y posiblemente también la manera en que él se ve a sí mismo”, declaró Gallagher a los periodistas en la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia. “Aunque la operación haya salido bien, y todo el mundo (diga) que hay motivos para un optimismo considerable, creo que, al mismo tiempo, cambia un poco las reglas del juego”, añadió Gallagher. A León, de 71 años, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el 13 de octubre después de que los médicos encontraran un tumor, diagnosticado posteriormente como adenocarcinoma, la forma más común de cáncer de pulmón. Pruebas posteriores indicaron que no es necesario ningún tratamiento adicional, y León ha ido retomando lentamente sus actividades diarias.

El Vaticano confirmó esta semana que León seguirá adelante con su viaje previsto del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, sin cambios en el programa. El itinerario publicado del viaje es exigente incluso para un papa sano, con una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero que cubren 31 mil kilómetros (19 mil millas), el viaje más largo del pontificado de León. Cuando se le preguntó por qué León no pospuso el viaje para prolongar su recuperación, Gallagher se limitó a decir que el papa claramente quería ir. León pasó dos décadas como sacerdote misionero en Perú, de donde tiene la ciudadanía, y ha dejado claro su estrecho vínculo con su gente y con su antigua diócesis de Chiclayo. “Todos los consejos médicos son muy positivos, desde un punto de vista clínico, así que siente que puede ir”, afirmó. UN VIAJE A ESTADOS UNIDOS EN EL HORIZONTE Gallagher, un veterano británico del servicio diplomático del Vaticano, también pronosticó que León, nacido en Chicago, visitará “en un futuro no muy lejano” su natal Estados Unidos. Pero indicó que el resultado de las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo mes podría influir en si el viaje se realiza en 2027 o más adelante. Por lo general, el Vaticano intenta evitar los viajes papales a países inmersos en campañas electorales nacionales para impedir que los poderes gobernantes utilicen al papa con fines políticos. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos están programadas para noviembre de 2028. Las conversaciones preliminares sobre un eventual viaje a Estados Unidos han incluido la posibilidad de programarlo para que coincida con la reunión de la Asamblea General de la ONU en otoño, o junto con una posible escala en México, aunque Gallagher subrayó que no hay planes firmes.

“Creo que tiene muchas ganas de visitar el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en algún momento”, comentó Gallagher, en referencia al inmensamente popular destino de peregrinación que han visitado papas anteriores. Gallagher también dijo que era “muy probable” que León viajara a Australia en 2028 para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional, una gran reunión de la Iglesia en Sídney. Otro gran viaje previsto es a Corea del Sur en agosto de 2027 para la Jornada Mundial de la Juventud. UnN PAPA REFLEXIVO Y DISCRETO Gallagher, quien también fue secretario de Exteriores durante el pontificado del papa Francisco, compartió algunas impresiones sobre cómo es trabajar con León después del pontificado, a veces turbulento, de Francisco, caracterizado por la espontaneidad del papa argentino, sus grandes gestos y algunos deslices diplomáticos. León, dijo, es reflexivo, medita las cosas y “no es impetuoso”. El papa, que estudió matemáticas, puede leer una hoja de cálculo y está extremadamente bien informado; hace preguntas de seguimiento, de modo que cuando Gallagher se reúne con él cada miércoles por la noche para informarlo sobre asuntos urgentes de política exterior, “ya sabe casi todo lo que le digo”.

Al mismo tiempo, León es reservado y discreto. Gallagher reveló que no sabía que León tenía prevista una operación hasta que el papa se lo anunció al mundo el 11 de octubre, durante su bendición dominical semanal. Afirmó que todavía no sabe realmente qué está pensando el papa a largo plazo. “Creo que se ceñirá a su plan. Y se ceñirá a revelar su plan, porque no es de esas personas que comparten mucho lo que piensan hacer dentro de tres o cuatro años”, dijo. Gallagher dijo que lo que más le ha llamado la atención al trabajar con León es su serenidad, su empeño en predicar el Evangelio y su manera de abordar los asuntos a medida que surgen. También rechazó las especulaciones de que la burocracia vaticana, centrada en Italia, acabaría imponiéndose y frustrando su agenda. “No creo que la Curia se lo vaya a comer vivo. Creo que, si hay algún indicio de eso, demostrará que él también tiene apetito”, dijo Gallagher entre risas.