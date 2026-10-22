Buscan identificar a 13 posibles víctimas halladas en fosas clandestinas de Viesca

El hallazgo representa un nuevo avance en las jornadas encabezadas por el colectivo de búsqueda en esta zona desértica, ubicada a unos 70 kilómetros de Torreón, donde las condiciones de los restos recuperados han complicado los trabajos para establecer la identidad de las posibles víctimas.

VIESCA, COAH.- Trece fosas clandestinas con restos humanos, que podrían corresponder a igual número de personas, han sido localizadas en las Dunas de Salitrillo, en Viesca, Coahuila, donde integrantes del Grupo Vida Laguna mantienen labores de búsqueda desde el pasado 1 de septiembre.

Silvia Ortiz, fundadora de Grupo Vida Laguna, explicó que la mayor parte de los restos presenta daños por calcinación, situación que dificulta tanto su análisis como la obtención de material genético para realizar pruebas de identificación.

Al corte de este 22 de octubre, los buscadores han encontrado fragmentos óseos de cráneos, falanges y costillas, además de piezas dentales y aparatos de ortodoncia que podrían aportar información para reconocer a las personas a quienes pertenecieron.

Por ello, una de las principales expectativas de los trabajos es recuperar fragmentos que conserven suficiente material biológico para efectuar estudios de ADN y comparar los resultados con los perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas.

Los restos dentales y los tratamientos de ortodoncia también podrían convertirse en elementos de apoyo para el proceso de identificación, mediante su comparación con antecedentes odontológicos y otros registros disponibles.

Hasta ahora, los materiales recuperados no han permitido determinar con certeza el sexo de las personas a quienes corresponden los restos. Entre los fragmentos localizados hay piezas que podrían pertenecer a un brasier, como ganchos o varillas, lo que abre la posibilidad de que entre las víctimas haya al menos una mujer; sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada.

La identificación dependerá de los resultados de los análisis periciales y de la información que pueda obtenerse de los restos recuperados durante las jornadas de búsqueda.

Ortiz señaló que las características del predio recuerdan a las del ejido Patrocinio, también en la región lagunera, donde anteriormente se han localizado restos humanos calcinados. Las condiciones de ambos lugares representan dificultades adicionales para quienes participan en la recuperación de evidencias y en los procesos de identificación.

La búsqueda en las Dunas de Salitrillo se suma a los esfuerzos de Grupo Vida por localizar a personas desaparecidas y aportar información a las familias que continúan sin conocer el paradero de sus seres queridos.

Además de las dificultades que implica trabajar con restos calcinados, las precipitaciones han interrumpido en varias ocasiones las actividades en el predio.

De acuerdo con la fundadora del colectivo, hace dos o tres semanas una tormenta obligó a suspender una jornada cuando apenas transcurría el tercer día de trabajo. La lluvia sorprendió tanto a los integrantes del grupo como a las autoridades que los acompañaban.

La semana siguiente se presentó una situación similar, lo que volvió a retrasar las labores de campo y condicionó el avance de la recuperación de restos.

El colectivo prevé regresar a las Dunas de Salitrillo el próximo lunes, siempre que el clima lo permita, para continuar con la búsqueda y recuperar más fragmentos que puedan contribuir a establecer la identidad de las posibles víctimas.

Silvia Ortiz, quien busca a su hija Stephanie Sánchez Viesca, conocida como “Fanny”, desaparecida el 5 de noviembre de 2004 en Torreón, forma parte de los esfuerzos que mantienen las familias y los colectivos para encontrar a sus seres queridos y avanzar en la identificación de los restos humanos localizados en la región.