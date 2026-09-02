Encuentran nuevas fosas con restos humanos en Viesca, Coahuila; Grupo Vida reporta avances

Óscar Sánchez Viesca, integrante del colectivo, confirmó a través de publicaciones difundidas durante la jornada que fueron ubicadas nuevas fosas en el sitio y destacó que los hallazgos representan una posibilidad de que más personas desaparecidas puedan regresar con sus familias.

VIESCA, COAH.- La búsqueda de personas desaparecidas volvió a arrojar resultados positivos en una zona desértica de Coahuila, donde el Grupo Vida Laguna localizó en el municipio de Viesca nuevas fosas clandestinas con restos humanos, dentro de un punto descubierto semanas atrás.

En una de las publicaciones señaló que se trataba de una segunda fosa localizada durante los trabajos de este día, mientras que en otro mensaje informó sobre el descubrimiento de una nueva fosa dentro del punto detectado previamente por el colectivo.

La información se suma al reporte sobre el hallazgo número 29 realizado por Grupo Vida Laguna durante sus labores de búsqueda en Coahuila. El lugar había sido localizado aproximadamente dos semanas antes; sin embargo, los trabajos formales de recuperación comenzaron esta semana con la participación de especialistas en antropología, arqueología y personal forense.

Durante las primeras labores fueron intervenidas dos fosas y posteriormente se detectó una tercera dentro del mismo predio. En el sitio fueron recuperados numerosos fragmentos óseos que presentan un elevado grado de fragmentación y calcinación, por lo que serán sometidos a procesos de análisis para establecer su origen e intentar determinar la identidad de las víctimas.

Sánchez Viesca expresó en sus publicaciones la esperanza de que estos trabajos permitan devolver a más personas a sus hogares, aunque hasta el momento no existe una cifra oficial sobre el número de víctimas relacionadas con los restos recuperados ni se han dado a conocer identidades.