Encuentran nuevas fosas con restos humanos en Viesca, Coahuila; Grupo Vida reporta avances

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Torreón
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    Encuentran nuevas fosas con restos humanos en Viesca, Coahuila; Grupo Vida reporta avances
    Integrantes de Grupo VIDA Laguna localizaron nuevas fosas con restos humanos durante los trabajos de búsqueda realizados en Viesca. CORTESÍA

El colectivo de búsqueda confirmó el hallazgo y confía en que los estudios permitan devolver personas a sus familias

VIESCA, COAH.- La búsqueda de personas desaparecidas volvió a arrojar resultados positivos en una zona desértica de Coahuila, donde el Grupo Vida Laguna localizó en el municipio de Viesca nuevas fosas clandestinas con restos humanos, dentro de un punto descubierto semanas atrás.

Óscar Sánchez Viesca, integrante del colectivo, confirmó a través de publicaciones difundidas durante la jornada que fueron ubicadas nuevas fosas en el sitio y destacó que los hallazgos representan una posibilidad de que más personas desaparecidas puedan regresar con sus familias.

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En una de las publicaciones señaló que se trataba de una segunda fosa localizada durante los trabajos de este día, mientras que en otro mensaje informó sobre el descubrimiento de una nueva fosa dentro del punto detectado previamente por el colectivo.

La información se suma al reporte sobre el hallazgo número 29 realizado por Grupo Vida Laguna durante sus labores de búsqueda en Coahuila. El lugar había sido localizado aproximadamente dos semanas antes; sin embargo, los trabajos formales de recuperación comenzaron esta semana con la participación de especialistas en antropología, arqueología y personal forense.

Durante las primeras labores fueron intervenidas dos fosas y posteriormente se detectó una tercera dentro del mismo predio. En el sitio fueron recuperados numerosos fragmentos óseos que presentan un elevado grado de fragmentación y calcinación, por lo que serán sometidos a procesos de análisis para establecer su origen e intentar determinar la identidad de las víctimas.

Sánchez Viesca expresó en sus publicaciones la esperanza de que estos trabajos permitan devolver a más personas a sus hogares, aunque hasta el momento no existe una cifra oficial sobre el número de víctimas relacionadas con los restos recuperados ni se han dado a conocer identidades.

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El hallazgo vuelve a colocar a la región Laguna ante la dimensión que mantiene la crisis de desapariciones y la necesidad de continuar con las labores de búsqueda y recuperación de restos humanos.

Las investigaciones y estudios periciales deberán determinar cuántas personas corresponden al material localizado, así como establecer sus identidades y, en su caso, entregar los restos a sus familias.

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Antonio Santos

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